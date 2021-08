Comisión de Diputados recomienda ratificarse en ley de consolidación económica

La mesa directiva de la Cámara Baja incluyó en el séptimo punto del orden del día de la sesión prevista para mañana, miércoles 25, el estudio del referido proyecto de ley, presentado por el Poder Ejecutivo en junio último.

Este proyecto ya pasó por ambas cámaras del Congreso y, de hecho, esta es la cuarta vuelta. El Senado fue el primero en tratar e introdujo modificaciones al texto original del Ejecutivo; luego pasó a Diputados, que introdujo más cambios, así es que volvió a la Cámara alta, que aceptó algunas decisiones de los diputados y se ratificó en otros puntos. De ahí, mañana nuevamente queda la “pelota en cancha” de la Cámara baja.

La decisión final sobre el proyecto había sido aplazada por ocho días en la sesión realizada el miércoles 18 de agosto, a pedido del presidente de la Comisión de Presupuesto, el diputado Tadeo Rojas (ANR-cartista), argumentando de que no tuvieron tiempo de analizar los puntos aprobados por la Cámara de Senadores.

Unos días antes, el Senado en su sesión del jueves 12 aceptó parte de las modificaciones introducidas por Diputados en su sesión del martes 10, y se ratificó en los demás artículos conforme a su aprobación inicial.

De confirmarse mañana en plenaria la ratificación, quedará sin efecto el presupuesto para el programa de ollas populares destinado a atender a la población más vulnerable, para el cual el Senado asignó US$ 5 millones, uno de los pocos puntos que quedan por resolver.

Esos recursos, sin embargo, serán destinados por disposición de Diputados a las siguientes entidades: US$ 1 millón para el Instituto Paraguayo del Indígena (INDI), US$ 1 millón para el Crédito Agrícola de Habilitación (CAH) y US$ 3 millones para el Ministerio de Urbanismo, Vivienda y Hábitat (MUVH) para construcción de viviendas (con esto llegará a US$ 18 millones los fondos disponibles para dicho fin).

El proyecto de ley de consolidación económica y contención social prevé para lo que resta del año la ejecución de programas por un monto de US$ 365 millones, que se financia con reprogramaciones presupuestarias, emisión de bonos del Tesoro y los derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El FMI, precisamente, anunció ayer que ya están disponibles los países miembros los fondos equivalente a unos US$ 650.000 millones para dar liquidez adicional al sistema económico mundial, de este monto a nuestro país le corresponde US$ 250 millones que se utilizarán para cubrir la ley de consolidación.