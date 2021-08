Paraguay homologaría aprobación total de Pfizer

Ayer, la FDA de Estados Unidos concedió su aprobación total a la vacuna de Pfizer, el primer suero de este tipo en el país que obtiene luz verde completa del gran ente regulador. Al respecto, la titular de la Dirección Nacional de Vigilancia Sanitaria, Dr. Antonieta Gamarra, indicó que recibieron la noticia de que dicho biológico ya tiene la aprobación total para su uso en el combate contra el virus.

Explicó que ello significa que ya se cumplieron todos los procesos y se presentaron los estudios clínicos concluidos. “Nosotros otorgamos ya un registro sanitario de emergencia, pero seguro vamos a homologar definitivamente con la información que nos harán llegar (desde la BioNTech)”, enfatizó.

Recordó que el Paraguay adquirió dos millones de vacunas de esta plataforma y recibió otros dos millones de donación. En ese sentido, considerando que se deben aplicar dos dosis, serán dos millones los ciudadanos inmunizados con la Pfizer.

Podrían viajar a Rusia

En otro momento, la Dra. Gamarra también habló sobre la polémica generada con las publicaciones del Fondo Ruso de Inversiones. Explicó que toda la confusión generada a partir de la similitud de la versión Light y el componente ruso debe ser aclarada.

En ese sentido, indicó que, teniendo en cuenta sus conocimientos sobre la industria farmacéutica, cree que se trató de una cuestión de marketing porque desean instalar la Sputnik Light como monodosis.

“Yo no puedo decir ni siquiera que son idénticas, porque en la producción de biológicos es muy difícil que sean idénticos si no tienen como una transferencia de tecnología y si no tienen el mismo proceso de fabricación. Nosotros aún no hemos recibido ninguna información de Rusia, incluso pedimos al Fondo Ruso que nos explique un poco el sentido del comunicado que sacaron”, añadió.

Así también, adelantó que ya plantearon al ministro Julio Borba la posibilidad de que autoridades sanitarias viajen hasta Rusia para reunirse con representantes del Fondo Ruso. “Nosotros hicimos una nota, el ministro solicitó una explicación (...) Hablamos con él sobre la posibilidad de viajar a una reunión con el Fondo Ruso y pasar al laboratorio. Ya me mencionó el ministro que puede haber esa posibilidad”, agregó.

Cabe recordar que el Fondo Ruso utilizó datos de Paraguay para promocionar la Sputnik Light en sus redes sociales. Se publicó que fue esa la versión que se usó en el país, siendo que acá lo que se aplicó mayoritariamente es el componente uno de la Sputnik V y hace una semana se inició la vacunación de la segunda dosis.

El Ministerio de Salud salió al paso para aclarar que el biológico administrado en el país es el componente uno de la Sputnik V. La Dra. Gamarra volvió a señalar que tienen la información de que se trata de “la misma formula” que la Sputnik Light.

Se cree además que se buscaba instalar el uso de la monodosis debido a la escasez en la provisión de los segundos componentes en América Latina.