Baños en pésimo estado en vacunatorio de la Secretaría Nacional de Deportes

Nauseabundo, sucio y descompuesto. Así se encontraba hoy el sanitario que usan cientos de mujeres desde que inició la vacunación en la Secretaría Nacional de Deportes (SND). Las ciudadanas se quejaron, ya que debían esperar varios minutos e incluso horas para recibir la dosis anticovid-19 sin poder ir al baño.

Solo las más “valientes” se animaban a entrar al lugar, que claramente no recibía la limpieza correspondiente, ya que tenía los pisos sucios y un fuerte mal olor. Además, uno de sus inodoros estaba “inhabilitado” con bolsas negras encima. Lo mismo pasó con una de las canillas. Tampoco había papel higiénico ni jabón, crucial para realizar el correspondiente lavado de manos.

Lea más: Registran otros 133 casos de covid-19 y fallecidos ya son 15.613

En el sitio, no pudimos hablar con la persona encargada del vacunatorio, pero una de las funcionarios prometió limpiar el sitio enseguida. Asimismo informaron que 891 personas se habían vacunado hasta las 10:37 y que hoy atenderían hasta las 21:00. Se colocan allí las segundas dosis de Sputnik V, Astrazeneca y Moderna.

Costanera vacía

Otra era la perspectiva en la Costanera de Asunción, cuyo vacunatorio se encontraba vacío en la mañana de hoy. La licenciada Rocío Aranda, encargada del sitio, explicó que en la Costanera se coloca la AstraZeneca. Recién la siguiente semana se tendrá la Sputnik V. “Hay poca gente hoy. Les esperamos mañana a los que se vacunaron hasta el 30 de junio, terminación del 0 al 4, y el viernes, terminación de 5 al 9”, dijo Aranda.

Lea más: Esperan más vuelos y pasajeros tras flexibilización de cuarentena

Aranda comentó que se esperaba a 200 personas hoy, pero que no llegaban ni a 20 personas a mitad de la mañana. “No le entiendo a la gente, porque no tiene la inmunidad completa siendo que no tiene la segunda dosis”, criticó. “Si uno no tiene la segunda dosis, no tiene la protección y aún le puede agarrar mal la enfermedad”, añadió.

Asimismo, Lourdes García, jefa del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), en el vacunatorio del Hospital de Trinidad, detalló que allí debían vacunar con segundas dosis a 1.800 personas según el registro. “Entre ayer y hoy llegamos a 1.000, estamos bien”, dijo.

Sobre las vacunas, García agregó que se tiene la Moderna (Los que se vacunaron hasta el 16 de julio) y AstraZeneca (hasta el 15 de junio). Indicó que hay poca gente que falta para colocarse estas marcas, pero que se están acercando. Sin embargo, el problema es que el frasco tiene diez dosis, por lo que se espera completar al menos la mitad de la cantidad de personas para abrir una ampolla, porque o sino se corre el riesgo de perder demasiado.

Hoy de mañana se había formado una larga fila de interesados en las segundas dosis de Sputnik V. La cola llegaba hasta la vereda. Las personas tuvieron que aguantar un poco de frío y viento a la intemperie, incluidos adultos mayores, a quienes se les daba prioridad al llegar.