Contratista del MOPC inició la construcción de pilotes en la futura Costanera Sur

El Consorcio del Sur, integrado por la española Eurofinsa SA y la paraguaya TyC (representado por Francisco Griñó), informó que el puente en construcción tendrá 180 metros y se ubica exactamente sobre el canal de desagüe de ese curso hídrico (arroyo Lambaré).

En el sitio se emplean 3 máquinas piloteras para completar esa parte del proyecto en unos 30 días, aproximadamente. Los pilotes se constituyen en la cimentación de las obras, ya que se construyen hasta una profundidad donde el suelo tenga la suficiente firmeza para permitir su resistencia ante el esfuerzo de las cargas a las que se someten.

Tercera draga entró en funcionamiento

Por otra parte, se incorporó a la obra de Costanera Sur la tercera draga para los rellenos por refulado hidráulico. Se trata de una IHC 600, propiedad de la firma T&C SA. Este trabajo de relleno se ejecuta en un sector que corresponde al kilómetro 6 de la avenida Costanera Sur.

En la primera fase del proyecto, además del relleno por refulado del terraplén de base de la avenida, se ejecutará un relleno por refulado de 66 hectáreas que se destinarán a proyectos de viviendas, de los cuales el principal es la construcción de soluciones habitacionales para los pobladores de la zona.

Costosa obra “llave en mano”

La Costanera Sur, que unirá Asunción con Lambaré (de 7,6 km de avenida y relleno de 66 hectáreas para viviendas), tendrá un precio final de unos US$ 191 millones, por la elevada tasa de interés que pagará el país por la financiación. La segunda etapa de la Costanera Norte, de 11,4 km, incluyendo el corredor vial del Botánico (viaductos y ensanchamiento de Primer Presidente), tendrá un precio total de US$ 63 millones.

La diferencia entre ambas obras está en que la Costanera Sur se financia a través de la ley 5074, más conocida como “llave en mano”, en la que la adjudicataria debe conseguir la financiación, que el Estado irá asumiendo como deuda pública en la medida en que vayan terminando los tramos pautados en el contrato.

Hace unas semanas, el Consorcio del Sur consiguió la financiación, donde el estructurador será el Banco Itaú, con aporte de la banca local e internacional. La obra propiamente tendrá un precio de US$ 130 millones, pero el Estado pagará unos US$ 61 millones solo en intereses de la financiación, según cálculos y, de esta forma, la avenida de 7,6 km costará unos US$ 25 millones por kilómetro.

La futura avenida se conectará con la avenida Colón y se unirá a la zona del cerro Lambaré, específicamente la intersección entre las avenidas Perón y Cacique Lambaré. Contará con dos carriles por cada sentido de circulación que se dividirán por un paseo central empastado de 10 metros de ancho. Está prevista a futuro una posible ampliación a 3 carriles. También contará con un tramo denominado “vial de servicio”, con dos carriles para cada sentido de circulación.