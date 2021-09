Dieta en pareja: Claves y beneficios para bajar de peso juntos

¿Por qué es bueno hacerlo juntos?

“Esta es la mejor frase a la hora de hacer un plan de alimentación saludable ´Juntos podemos llegar a nuestro objetivo´”, destacó la licenciada en nutrición Natalia Olmedo. Este régimen no se trata de hacer una dieta estricta, sino ir poco a poco cambiando nuestros hábitos de vida, hacia un estilo de vida más saludable. Juntos son capaces de llevar ese estilo de vida más allá, trasmitiendo a la familia y siendo el ejemplo para los mismos. “Realizar juntos la dieta ayudará a que ambos lleven una alimentación sana y equilibrada, además ¿Quién no le querría ver a la persona que quiere gozar de buena salud? porque una buena alimentación es sinónimo de salud” agregó.

Beneficios

• El compromiso en mutuo: Las parejas que deciden comprometerse a seguir un pautas alimentarias saludables juntas, tienen mayor posibilidad de conseguirlo.

• El apoyo y la motivación: Las parejas se ayudan, se motivan y se apoyan para conseguir juntos sus objetivos, hacen posible que ciertos obstáculos que puedan surgir en el día a día, sean más fáciles de superarlos.

• Beneficia a la relación, esto los une más: Hacer dieta en pareja, beneficia a la relación, ambos van hacia el mismo camino, mismo objetivo, juntos hacia un cambio para mejor, ya sea para perder peso o simplemente aprender a comer saludable. Pero en todos los casos, siempre se ganará gozar de buena salud, a través de una alimentación sana, variada y equilibrada.

• Menos tentaciones en casa: Cuando ambas personas están implicadas en el proceso y siguen el mismo patrón de alimentación, evitarán comprar alimentos no saludables, optando por los sí saludables, y esos deseos de ir a la heladera con la intención de consumir alimentos muy calóricos desaparecerán.

• Evita elaborar dos comidas, una para la familia y otra para la pareja: Esta es una dificultad para muchos pacientes que a diario acuden al consultorio nutricional, ya que su preocupación se centra en que deben preparar dos comidas distintas en la casa, la recomendación nutricional a esta inquietud es que el hábito alimentario saludable se incorpore para toda la familia y recomendar ciertos grupos de alimentos en el caso de que hayan niños en la casa.

• Aumenta la autoestima de ambos: En muchas ocasiones los malos hábitos nutricionales nos pueden arrastrar si es nuestra pareja quien los tiene. Pero cuando uno de los dos decide cuidarse y la otra persona ve cómo mejora el físico y la autoestima de su pareja, este resultado conlleva a querer adquirir el mismo hábito de su pareja, querer sentir la misma satisfacción al ver que cada día ese jeans que estuvo guardado en el placard por algunos meses ahora lo puede lucir con mucho orgullo.

Claves

- Consumir 3 a 5 raciones de frutas y verduras al día: priorizando siempre la fruta entera, en lugar de batidos o zumos, en cuanto a las verduras ir combinando tanto verduras crudas y cocidas.

- Realizar actividad física juntos: una hora de actividad diaria, intentar ser más activos, ir caminando al súper o al trabajo, evitar ascensores optando por las escaleras, realizar caminatas al aire libre en contacto con la naturaleza, todo esto nos ayudará a perder grasa logrando el descenso de peso.

- Ingerir 2 a 3 litros de agua por día: cero bebidas azucaradas y jugos en sobres o en cartón, nuestra bebida de elección siempre debería el ser agua.

Animarse para evitar la tentación

Según manifiesto de la licenciada Olmedo, la dieta en pareja se adapta tanto para hombres como para mujeres. El hacer dieta en pareja resulta muy conveniente porque no van a verse tentados por otros alimentos, ya que los platos de ambos tendrán la misma comida. Además, si uno de los dos se siente tentado a dejar la dieta o a repetir comida o postre, el otro podrá ayudarle, animarle y recordarle la meta que ambos se trazaron. Así que habrá menos posibilidades de dejar la dieta, cuando ambos están realizando el mismo régimen de cuidado alimenticio.

El agua ayuda a controlar la ansiedad

“Hay que recordar también que lo más lindo de esta dieta en cuanto a lo emocional es la idea de comer juntos por ejemplo en el desayuno y en el almuerzo, ayudarse mutuamente a realizar actividad física, no saltarse ninguna comida, comer varias veces al día pero reducido y lo más resaltante no olvidar consumir la cantidad recomendada de agua por día, la misma ayuda a hidratar la piel, ablandar la materia fecal y aunque no lo creas ayuda a controlar la ansiedad al sentirnos saciados en cada sorbo de agua” concluyó.