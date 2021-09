Afara cuestiona el pasado liberal del aspirante cartista

“Con mucho respeto al señor Santiago Peña, no podes estar 20 años en un partido (PLRA), venir urgente a afiliarte para no perder el cargo (de ministro que tenía) y amarle al Partido Colorado desde ese día. Para mí no es así”, expresó Afara, quien fue vicepresidente de la República en el Gobierno de Horacio Cartes (2013-2018).

Afara aseguró que entre Santiago Peña y el candidato que perfila su movimiento, el vicepresidente Hugo Velázquez “hay una gran diferencia”. “Con todo respeto a todos los que piensan diferente, para mí Velázquez es mejor candidato que Santiago Peña, pero eso se va a ver más adelante”, expresó en contacto con la 780 AM.

Dijo que cuando “uno es funcionario de alguien, qué confianza se puede tener”, aludiendo a Cartes.

El senador oficialista dijo que Hugo Velázquez es un dirigente independiente, que trabajó por el Partido Colorado “viene trabajando desde las bases”. “Es un hombre de partido”, expresó el segundo del Ejecutivo.

En una controversial convención colorada de finales de octubre del 2016, Peña se afilió a la ANR, pese a figurar aún en los registros del padrón del PLRA.

Respondió con ironías

Por su parte, Peña, exministro de Hacienda en el Gobierno de Cartes, respondió ironizando que comparte lo dicho por el exvicepresidente Afara. “Hay una gran diferencia entre Hugo Velázquez y yo, no puedo estar más de acuerdo”, manifestó.

Sobre las versiones de que conformaría la chapa presidencial de Honor Colorado con Pedro Alliana para el 2023, Peña admitió que es una posibilidad pero que “hoy no hay nada concreto”. Sin embargo, no ocultó elogios a Alliana. Dijo que es una figura muy importante en HC.

“Dentro del movimiento Honor Colorado, Pedro Alliana, es de por sí, la figura política más importante después de Horacio Cartes”, expresó.

Peña estimó que recién luego del 10 octubre se irán perfilando “las cosas”.

