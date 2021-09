Niñez registra solo 143 huérfanos y Diben se quedó sin medicamentos, según informaron a la Bicameral

El organismo asesor del Parlamento que tiene a su cargo el estudio del proyecto de presupuesto 2022 para emitir un dictamen al respecto, se reunió en la mañana de este viernes para proseguir con las audiencias en donde las autoridades de instituciones convocadas acuden para exponer su plan de gasto para el año venidero.

La comisión presidida por el senador Juan Darío Monges (ANR) recibió a la ministra de la Niñez y Adolescencia, Teresa Martínez, quien detalló los programas que ejecutan y los fondos disponibles, así como las dificultades en su funcionamiento porque están dispersos en casas alquiladas. Dijo que se la institución se le concedió el edificio del exMultibanco, pero debe ser refaccionada y para ello se tiene un convenio con el Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC).

En ese sentido, dijo que este año la entidad cuenta con un presupuesto de G. 83.626 millones (US$ 12,1 millones al cambio vigente) y para el año que viene se prevé G. 80.969 millones (US$ 11,7 millones), lo que implica una reducción del 3,1%.

Adelantó que ya están trabajando con el Ministerio de Hacienda para incorporar al proyecto de presupuesto 2022, vía adenda, G. 22.083 millones (US$ 3,2 millones) que provienen del Fondo para la Excelencia en la Educación y la Investigación (FEEI) aprobado en este mes para la atención de la primera infancia (de 0 a 3 años), para lo que se prevé habilitar 19 centros integrales.

La senadora Desiré Masi consultó a la ministra, entre otros puntos, la asistencia que se le brinda a los niños que quedaron huérfanos por la muerte de sus padres por covid19. En ese sentido, Martínez indicó que tienen registrados 143 en total y que están trabajando al respecto para asistir sicológicamente a los menores.

La legisladora indicó que hay más de 16.000 fallecidos y esos datos no tienen correlación con los números que menciona la ministra, por lo que insistió que se debe ubicar a los niños y adolescentes que perdieron a sus padres porque necesitan un programa especial, ya que muchos los vieron fallecer en sus casas o no pudieron despedirse de sus seres queridos.

La ministra aclaró que hasta ahora tienen registrados 143 y que corresponde solo a la gente que llamó a la institución para pedir asistencia y otros por denuncias, pero que están trabajando, cruzando los datos para hacer un registro rápido. En cuanto a la implementación de la ley de adopciones, señaló que se contempla G. 1.600 millones, pero lo que se requiere en realidad al año son G. 12.000 millones.

Diben sin medicamentos

A su turno, la directora general de la Diben, Carmen Alonso, informó a la Comisión Bicameral que solicitaron al Ministerio de Hacienda una adenda para el proyecto de presupuesto 2022, atendiendo que la falta de recursos le impidió responder más de 6.000 solicitudes planteadas por la gente.

Explicó que este año se tiene un presupuesto de G. 53.219 millones (US$ 7,7 millones) y para el año venidero se dispuso G. 53.490 millones (US$ 7,7 millones), por lo que se plantea un incremento vía adenda de G. 30.000 millones (US$ 4,3 millones) para responder a las necesidades de la población, según indicó.

También dijo que la Diben está con cero stock en materia de stent, válvulas, marcapasos y medicamentos oncológicos y para atender este déficit se solicitó un ampliación por US$ 2 millones, que fue aprobado por el Congreso y que están esperando poder ejecutar desde el próximo mes de octubre.