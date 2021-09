Corte pide 33% más de presupuesto y creación de 950 cargos

El presidente de la máxima instancia judicial, César Manuel Diesel, en audiencia pública expuso este martes detalles del proyecto de presupuesto 2022 que la entidad presentó a consideración del Congreso a inicios del mes de setiembre.

La audiencia es parte del calendario establecido por la referida comisión legislativa para el estudio del proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022, a fin de emitir su dictamen para que luego sea analizado en la Cámara de Diputados, primero; y en la Cámara de Senadores, posteriormente.

El proyecto de presupuesto de la Corte asciende a más de G. 1,8 billones (US$ 263,4 millones al cambio vigente) lo que representa un incremento del 33%, equivalente a G. 451.354 millones (US$ 65,6 millones), con respecto al presupuesto vigente de G. 1.3 billones (US$ 197,7 millones).

Este incremento en el gasto se propone sea financiado íntegramente con recursos del Tesoro, es decir con los fondos que provienen de los impuestos que pagan los contribuyentes porque, según argumentaron, no será posible con los recursos que genera la institución.

Diesel durante su exposición no mencionó ningún aumento salarial para los funcionarios, pero sí planteó que se apruebe la creación de 950 cargos para hacer frente a las necesidades existentes en los diferentes juzgados en el país, lo que demandará unos G. 43.971 millones (US$ 6,4 millones) más en salarios.

La Corte tiene este año 11.914 cargos presupuestados, entre funcionarios y magistrados, por lo que de aprobarse el pedido pasará a contar el año venidero con 12.864 y esto hará que el gasto de justicia sea más rígido porque los salarios se pagan sí o sí.

A esto se suma la inversión prevista en infraestructura, como edificación de palacios en varias locales del país, refacción y otros, que implica un presupuesto de G. 280.831 millones (US$ 40,8 millones).

Autonomía

El Poder Judicial, por ser uno de los poderes del Estado, tiene autonomía en el manejo su presupuesto y presenta su proyecto directamente al Congreso, no está obligado a pasar antes por Hacienda para obtener un visto bueno.

Ese contexto, incluso, como juez y parte cada año suspende los efectos de los artículos del decreto reglamentario de la ley de presupuesto que obliga a una racionalización del gasto público.

Los legisladores durante el estudio del proyecto de presupuesto, generalmente, toman como referencia los números asignados por la cartera fiscal en el proyecto de PGN 2022 presentado por el Poder Ejecutivo, que en este caso para la Corte se asignó un monto casi similar a la vigente.

Algunos legisladores, sin embargo, como Cristina Villaba (ANR-cartista), Freddy D’Ecclesiis (ANR-Añetete), Basilio Núñez (ANR-cartista) ya adelantaron apoyo al pedido realizado por el titular del Poder Judicial.