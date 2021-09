Junta vuelve a aplazar tratamiento de aumento salarial impulsado en plena campaña municipal

Con votos mayoritarios de colorados y algunos de la oposición, la Junta Municipal de Asunción volvió a evitar tratar y rechazar de una vez por todas el pedido de aumento presupuestario para la suba salarial de funcionarios de la municipalidad.

Lea más: Disfrutan de fútbol y desayunan a las 11:00, pero dicen “necesitar” un aumento salarial

La medida que se pretende tomar coincide con la campaña electoral en que el actual intendente César Ojeda apoya al cartista Óscar “Nenecho” Rodríguez para los comicios del próximo 10 de octubre.

¿Dinero para “hurreros”?

De esta forma, lo que pretenden desde la Intendencia es “congraciarse” con los funcionarios municipales con un incremento presupuestario de G. 7.100 millones para reajustes salariales y “bonificaciones”.

Lea más: Grosera campaña pro Nenecho con amague de aumento en los salarios en la Municipalidad de Asunción

El proyecto fue girado a comisiones y se prevé incluirlo una vez más en el orden del día de la sesión del próximo miércoles. Los que buscan la ampliación pretenden que el documento tenga sanción ficta y no hay acuerdo sobre los plazos.

Sanción ficta, recién después de las municipales

El concejal Álvaro Grau, de Patria Querida, dijo en conversación con ABC que el documento podría tener esa sanción sin ser tratado recién después de las elecciones municipales.

“El 31 de agosto entró el documento por segunda vez, tiene 45 días de plazo para sanción ficta; sería después de las elecciones”, afirmó el edil.

Lea más: Oficialistas dejaron sin quorum la sesión para no tratar aumento de salarios en la Municipalidad de Asunción

“Evidentemente (los concejales) no quieren tratar sobre tablas este tema; la Intendencia está haciendo artilugios para que se pueda aprobar. Ellos, si aprueban sin la Junta, se exponen a una denuncia penal”, añadió Grau.

El concejal de Patria Querida sostuvo también que la Intendencia manosea a la Junta con estas maniobras. “Ellos saben que el plazo aún no ha expirado, no hay sanción ficta, por eso no quieren promulgar y nos quieren obligar a que se trate y se apruebe. Es pésima la gestión de la Intendencia; tenemos nosotros que ser más firmes que nunca”, insistió.

“Intención dilatoria”

El concejal Federico Franco Troche (Juntos Podemos) fue quien pidió que el proyecto se trate sobre tablas. Además, solicitó que se incluya el dictamen de comisión sobre la ampliación de G. 4.500 millones para gastos de pandemia. En ambos casos no logró los votos necesarios.

“Con esto se reitera la intención dilatoria de un grupo de colegas para no tratar y que tenga sanción ficta”, lamentó el edil.

Como parte de los G. 7.100 adicionales que se piden en el proyecto, G. 2.459 millones son para “bonificaciones y gratificaciones” de funcionarios.