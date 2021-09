Diputada denuncia que en BNF obligarían a aportar para campañas coloradas

El presidente del BNF, Manuel Ochipinti, expuso este viernes en audiencia ante la Comisión Bicameral el proyecto de presupuesto que la entidad pretende ejecutar el próximo año.

Antes de presentar los números previstos para 2022, indicó que durante la pandemia inyectaron al mercado unos US$ 182 millones, mediante los programas desarrollados para mitigar el impacto en la economía y destacó que fue el banco que más desembolsó en créditos el año pasado.

Lea más: BCP confirma fragilidades del BNF en el control antilavado

El presupuesto de la entidad asciende este año a más de G. 6,1 billones (US$ 885,9 millones al cambio vigente) y para el siguiente ejercicio se prevé G. 6,6 billones (US$ 960,2 millones), lo que implica un incremento del 8%, principalmente por los mayores gastos previstos en servicios personales (salarios y otros beneficios pagados al personal).

En el periodo de consultas de los parlamentarios, el vicepresidente de la Comisión Bicameral, diputado Tadeo Rojas (ANR) llamó la atención sobre un aumento de 27.706 millones (US$ 4 millones) en servicios personales y sobre la creación de cargos.

El titular del BNF explicó que es para sostener los nuevos nombramientos efectuados el año pasado mediante concursos, más de 100 personas. En tanto, Óscar Lovera, miembro del directorio, informó que obedece igualmente a que está previsto la creación de 31 cargos para adecuar la estructura del banco.

Lea más: Multan por G. 10.000 millones al BNF por “faltas” relacionadas a Messer

La entidad, según los datos expuestos ante la bicameral, cuenta actualmente con 1.512 funcionarios permanentes y 300 funcionarios contratados (totalizando 1.812).

La diputada Celeste Amarilla (PLRA), por su parte, insistió sobre la cantidad de funcionarios que tiene la institución de 1.812 en total y sobre el pedido de crear 31 más el próximo año, cuando que el Banco Central del Paraguay (BCP) tiene 735 funcionarios y con mejores resultados que el Banco Nacional de Fomento.

Aporte compulsivo

La legisladora, además, le manifestó al presidente del BNF que recibió una grave denuncia de que el director de Recursos Humanos de la entidad, Manuel Ayala, está obligando a los funcionarios de cargos gerenciales y a todos aquellos que ganan por encima de un monto determinado (no dijo cuánto), un aporte compulsivo de G. 1.000.000 para las campañas, aparentemente de intendentes.

Afirmó que es grave la denuncia, pero que no le llama la atención porque esto ocurrió a lo largo de los años en todo el país y en todas las instituciones públicas, por lo que dijo que no es nueva, pero no por eso deja de ser grave.

Lea más: BNF flexibiliza créditos para “oxigenar” a microempresarios y sostener empleos

Sostuvo que recibió la denuncia que merece credibilidad, de personas que están adentro, gente que conoce que están siendo obligadas a aportar con G. 1.000.000 para campañas coloradas.

Dijo que si esto es cierto amerita denunciar ante la Fiscalía y pidió que se suspenda los aportes y se devuelva a los funcionarios el monto.

El presidente del BNF respondió que investigarán el caso, pero afirmó que sería importante que la gente que denuncia de la cara y lleguen hasta él para que se pueda investigar el hecho.