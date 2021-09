Petropar no prevé pago a PDVSA, pero sí se asegura bonificación por peligrosidad

Lichi en audiencia pública expuso este viernes ante los legisladores miembros de la referida Comisión Bicameral el proyecto de presupuesto de la institución para el ejercicio 2022 y, en ese contexto, citó los compromisos pendientes de pago con PDVSA.

Los números que maneja Petropar incluye US$ 264 millones en concepto de capital y US$ 44 millones en intereses, lo que hace un total de US$ 308 millones.

Explicó que para nuestro país el interés es del 2% y la deuda aún no venció, pero el gobierno de Nicolás Maduro sostiene que es 4% y que la deuda ya venció, por lo que la discusión está en un arbitraje en París (Francia).

Al respecto, indico que como hay dos gobiernos en Venezuela y nuestro país no reconoce a Maduro, el tema está paralizado y por esta razón no se contempló en el presupuesto 2022 el pago de la misma.

En ese sentido, adelantó a los parlamentarios que si hay necesidad de abonar, se pedirá una ampliación presupuestaria en el transcurso del año.

Monto solicitado

La empresa estatal cuenta actualmente con un presupuesto de más de G. 5,1 billones (US$ 731,9 millones) y para el próximo año contempla G. 5,5 billones (US$ 756,5 millones), lo que representa 3,3% más, principalmente por la suba en los precios de combustibles, según dijo Lichi.

Dentro de este monto, sin embargo, se aseguró la inclusión del pago de una bonificación por peligrosidad para los funcionarios administrativos que desde este año hacen oficina en la planta de Villa Elisa, donde se tienen los tanques de almacenamiento de combustibles, y para los funcionarios zafreros de la planta de Mauricio José Troche.

Argumentó que las plantas de Troche y de Villa Elisa fueron declaradas empresas peligrosas, por lo que el contrato colectivo obliga a pagar bonificación por peligrosidad a cada funcionario, lo que no se tenía antes.

El presidente de Petropar explicó a los legisladores que mudaron sus oficinas administrativas a Villa Elisa para acompañar más de cerca la parte operativa y que en la sede central de Asunción solo quedan algunas direcciones.

Ese traslado implica que se debe abonar la bonificación por peligrosidad que llegaría a 170 funcionarios, a esto se agregan 152 funcionarios zafreros de la planta de Troche que también deben recibir el beneficio.

Con relación a esta planta alcoholera, anunció que están impulsando un proyecto para duplicar la producción para atender la demanda que tiene la entidad.

Sobre este punto, la diputada Celeste Amarilla (PLRA), le señaló que esta ampliación de la planta es para subsidiar a unos cuantos productores a costa de toda la ciudadanía y que esto uno puede pensar que es para campaña electoral, porque el propio presidente de la República, Mario Abdo Benítez, reconoció que tiene pérdidas.

Retocan precio del gas

Antes de entrar en mayores detalles, acerca de lo asignado para el año venidero, dijo que al mes de agosto la estatal ya registra una utilidad de G. 51.000 millones y que en junio adelantó el pago total del aporte intergubernamental al Ministerio de Hacienda, de G. 110.000 millones.

Señaló que el precio de los combustibles va en aumento y que por ello, a pesar de que en anteriores subas Petropar pudo mantener sus precios por más tiempo que los operadores del sector privado, en esta última ya se tuvo que acompañar casi de manera automática porque no tenían más stock con precios diferenciados.

En ese contexto, mencionó que en la fecha se tuvo que retocar el precio del gas (sin mencionar el porcentaje de variación) luego de recibir una nueva carga, aunque dijo que con respecto al sector privado sigue teniendo más bajo.

Además, planean contar con una propia planta fraccionadora de gas y se está trabajando para lanzar al mercado este nuevo producto, porque hoy solo están realizando recargas en las estaciones.

También mencionó que se prevé para el próximo año la construcción de 9 estaciones de servicios más, en diversas localidades del interior del país, que serán instaladas en inmuebles del Estado (Fuerza Aérea, IPS, Copaco, MAG y otros) mediante la firma de un convenio. Igualmente, en el proyecto se apunta a operar con nafta de aviación y lubricantes con marca propia.