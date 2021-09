Línea 21 dejó “colgados” a usuarios porque casi todos sus buses están averiados

Los usuarios de los distintos barrios estuvieron esperando en vano, atendiendo a que la empresa tiene cuatro ramales dentro de la ciudad de Fernando de la Mora, dos en Zona Norte (21 IPVU y 21 Zona Norte) y dos en Zona Sur (21 Corrales y 21 Zona Sur). La firma hace el trayecto hasta Asunción, y allí su parada es en Sajonia.

Al respecto, González refirió que para poder operar requieren mínimamente de 40 unidades, que los usuarios tienen otras líneas alternativas y que muchos ya estaban en conocimiento de que vienen arrastrando inconvenientes. No obstante, dijo que la línea 21 va a seguir operando y descartó que se hayan declarado en quiebra como circula en redes sociales.

“Tenemos un sindicato bastante fuerte, y cuando ven que los vehículos no están en condiciones mecánicas de salir en la calle, no se comprometen a salir. Entonces no hay otra alternativa que parar hasta que los vehículos se pongan nuevamente en condiciones y no tenemos fecha tampoco de cuando sería eso”, acotó.

Por otro lado, Hugo Zayas, sindicalista, señaló que en la mañana de este miércoles tuvieron una tripartita en el Ministerio del Trabajo, porque la empresa les adeuda la mitad de su salario de agosto. Igualmente, dijo que para dejar en claro que no salieron a trabajar porque los vehículos no están en condiciones técnicas para operar, entre otros puntos.