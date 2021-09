Hacienda ya recibió pedidos de adenda por US$ 120 millones

La lista incluye las solicitudes para aumentar el gasto público en el proyecto de presupuesto 2022 presentadas ante Hacienda por 13 instituciones dependientes del Poder Ejecutivo, algunas con más de una propuesta de modificación.

Los mayores gastos se plantean financiar con recursos del Tesoro (impuestos), recursos institucionales (que generan los entes mediante el servicio que prestan) y recursos provenientes de endeudamiento público (préstamos o bonos).

De este listado preliminar son 9 las entidades que ya pasaron por la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso a exponer sus planes y plantearon sus adendas a Hacienda, otros no oficializaron aún o esperan turno para acudir a la audiencia.

Los números planteados

Los datos preliminares que se manejan en la cartera fiscal indican que la Presidencia de la República pidió G. 16.668,2 millones para tres de sus dependencias: la Procuraduría General de la República, el Gabinete Militar y el Consejo de Defensa Nacional.

El Ministerio del Interior plantea un aumento de G. 99.842 millones, la mayor parte de esto para la Policía Nacional; en tanto que el Ministerio de Relaciones Exteriores requiere de G. 14.200 millones y el Ministerio de Defensa Nacional, para las Fuerzas Militares, G. 140.000 millones.

El Ministerio de Salud Pública, por su parte, presentó tres solicitudes de adenda por un monto total de G. 149.705 millones, de esto el 68% a ser financiado con fondos provenientes de préstamos.

Además, el Ministerio de Industria y Comercio (MIC) pidió G. 14.465 millones que serán cubiertos con préstamos, lo que estaría vinculado al programa de promoción de inversiones, exportaciones y fortalecimiento de las empresas.

También el Ministerio del Trabajo planteó un aumento a favor de Sinafocal por G. 13.721 millones; el Ministerio de Desarrollo Social (MDS) G. 37.466 millones para programas sociales; el INTN G. 27.314 millones; el Indert G. 106.414 millones para el pago de deuda; Caja de la ANDE G. 10.700 millones; la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil (Dinac) G. 11.470 millones y Petróleos Paraguayos (Petropar) G. 196.723 millones.

En total la adenda presentada a Hacienda es de G. 838.692 millones (US$ 119,9 millones), de esto G. 434.068 millones (US$ 62 millones) se financian con recursos del Tesoro, G. 162.021 millones (US$ 23,1 millones) con endeudamiento y G. 242.602 millones (US$ 34,6 millones) con recursos institucionales.

Hacienda, según dijeron los técnicos, está evaluando en base a la capacidad financiera que tiene el Tesoro el paquete que será remitido oficialmente a la Comisión Bicameral para su inclusión en el proyecto de PGN 2022, en lo posible sin alterar el tope de gasto establecido en el proyecto de presupuesto de G. 92,1 billones (US$ 13.172 millones).

El paquete no incluye los aumentos reclamados por los organismos componentes del Poder Judicial, que tienen autonomía en el manejo de su presupuesto, en donde los números requeridos ascienden a más de G. 695.000 millones (US$ 99,4 millones) e implica, principalmente, aumento salarial y creaciones de cargos.

Nexo con el Congreso

La ley de administración financiera dispone que Hacienda es el nexo con el Congreso en materia presupuestaria y esta disposición es la que las autoridades de la cartera fiscal vienen reclamando que se cumpla a rajatabla, pero aún así la mayoría van directamente a la Comisión Bicameral a pedir más presupuesto.

Las instituciones dependientes del Poder Ejecutivo si quieren alguna reprogramación o ampliación del gasto deben plantear a Hacienda y ésta es la que decidirá si están dadas las condiciones financiera para remitir el pedido a la Bicameral o a las Cámaras del Congreso para su inclusión en el proyecto de presupuesto.

En el caso del Poder Judicial y del Parlamento tienen autonomía en el manejo de sus respectivos presupuestos, por lo que no están obligados a presentar a Hacienda sus solicitudes de requerimiento de más recursos.

Reunión de la bicameral

La Comisión Bicameral, en principio, tiene agendada tres últimas audiencias (viernes 1, lunes 4 y martes 5) para escuchar a las autoridades de las entidades públicas, luego se abocará a definir las modificaciones para dictaminar a fin de octubre, ya que en la primera quincena de noviembre la Cámara de Diputados debe decidir sobre este punto y, en la segunda quincena, le corresponderá a la Cámara de Senadores.

El calendario prevé para mañana la visita de las autoridades de todas las universidades nacionales y posteriormente estará el ministro de Agricultura y Ganadería (MAG), Santiago Bertoni.

Como viene sucediendo desde hace unos años la referida comisión asesora del Parlamento se integra con 40 miembros (20 senadores y 20 diputados), pero menos de la mitad son los que asisten en cada sesión que se realiza para escuchar la exposición de las autoridades de las entidades públicas.