Mipymes piden inclusión en compras públicas por ley, al igual que en países de la región

Figueredo aseguró que al analizar el proyecto de ley de “Suministro y Contrataciones Públicas” que se encuentra en el Congreso Nacional se constató que la misma no establece ninguna medida que fomente a las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes). Mencionó que sólo existen una mención genérica en promoción de compras públicas sostenibles y pagos especiales que se determinan que la Dirección Nacional de Compras Públicas (DNCP) “podrá” desarrollar procedimientos de contratación especiales y otorgar condiciones especiales de pago a mipymes.

Resaltó que Paraguay se encuentra con los niveles más bajos de adjudicación con 8%, mientras que en otros países los porcentajes del total de las compras públicas son superiores, como Brasil (16% equivalente), Chile (85%), El Salvador (69%) y México (42%). Figueredo recalcó que la tendencia en sus legislaciones respectivas son la inclusión de programas que fomenten al sector, tales como “Compre trabajo argentino”, “Desarrollo empresarial en ChileCompra”, “Programa de Contratación Pública para el Desarrollo en Uruguay”, y otras medidas específicas, incluyendo un porcentaje de reserva de mercado, licitación exclusiva para mipymes; porcentajes de sub contratación, entre otras.

Recordó que con la crisis de la pandemia se puso en evidencia la importancia de las mipymes en la economía del país, y sobre, todo lo vulnerable que se encuentran debido a la informalidad. Por lo tanto, resaltó la importancia de fomentarlas y convertirlas en proveedoras del Estado.

“No estamos pidiendo un favor, se trata de un standar de la legislación y aplicación que ya rige en países de la región. Nos preguntamos por qué no figura estos incentivos y protección a las mipymes en el proyecto de ley”, observó. Recalcó que no es viable y no corresponde, y destacó la importancia de hacerlo ahora, porque “este tren es que pasa una vez en la historia, pasa el tren y ya pasó la oportunidad”, opinó.

Por este motivo, desde el gremio se insta a las comisiones dictaminantes de la Cámara de Senadores para tratar las sugerencias de modificación propuestas.