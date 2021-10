Schupp a Cartes: “Gran bandido, delincuente, payaso, solo igualado al ‘Chapo’ Guzmán y a Pablo Escobar”

Luis Aníbal Schupp conversó con Radio Nativa FM 94.9 de la ciudad de Pilar, en el departamento de Ñeembucú, y lanzó todo tipo de calificativos al líder del Movimiento Honor Colorado, el expresidente de Paraguay, Horacio Cartes. Sostuvo que Cartes dañó mucho al país.

“Yo le traje a este recluta a la política y me arrepiento desde la medula espinal. Le traje y hoy se volvió un pobre infeliz, un dictadorzuelo, un alcohólico que no respeta nada, a nadie, ni a las instituciones”, expresó. “Se presentaba como un gran empresario, con humildad, y luego se convirtió en un soberbio”, expresó el siempre contundente Schupp.

Siguió lanzando sus dardos y dijo: “Es un gran bandido, gran delincuente, un gran payaso, solo igualado a ‘Chapo’ Guzmán y Pablo Escobar (narcotraficantes de México y Colombia, respectivamente), “lavador de dólares como mínimo y, como nunca nadie, contrabandista”.

Lea más: Incautaciones en Brasil evidencian incesante flujo de cigarrillos de Cartes en la frontera

Sus críticas no pararon porque opinó que el dinero de Cartes no le sirve ni para ir a Clorinda y menos a Estados Unidos porque no tiene visa. Incluso, se siente arrepentido de haberlo promovido para que se lo lance a la arena y a la carrera política, tiempo atrás.

Schupp, asimismo, se refirió a un tema que nunca se reveló. Comentó que hace 3 meses una de sus hijas, Sol Cartes, fue encerrada “en una pieza” en EE.UU. y la interrogaron bajo mucha presión, durante 3 horas. Contó además que el esposo de la hija menor tampoco tiene visa para viajar al gran país del Norte.

El apoyo a Ulises Quintana daña a la ANR, dijo Schupp

El dirigente colorado cuestionó con vehemencia que Cartes se abrace con el candidato de la Lista 1, Ulises Quintana, en Ciudad del Este. Señaló sobre el caso que es “una asquerosidad política”. Recordó que el diputado está procesado por la justicia y calificado de “significativamente corrupto” por Estados Unidos.

Schupp critica la manera en que el expresidente de la República maneja la Asociación Nacional Republicana (ANR). “Es un miserable con plata malhabida que cree que va a manejar al Paraguay. No hay mal que dure 100 años, pero este va a pagar caro. Este va a los tumbos, no le importa un carajo”, dijo.

Sobre la ANR, apuntó que es un partido acéfalo y que tanto autoridades como los convencionales están con mandatos vencidos. Cree que desde la fundación nunca hubo algo parecido con representantes ilegítimos.

“Se manejó esto como un quilombo, como un boliche del capricho del patrón del mal”, resaltó.

En relación a la que ocurre en la ANR, cuestionó que el vicepresidente de la Junta de Gobierno, Darío Filártiga tenga mandato vencido. Agregó que, internamente y por antojos, le ubicaron al excanciller y hoy ministro del MIC, Luis Castiglioni, y al extitular de Itaipú José Alberto Alderete como vicepresidentes (ambos muy cuestionados por el acta entreguista de Itaipú).

Lea más: Peló municipio que inventó

Dardos contra Juan Carlos Galaverna y Santiago Peña

Schupp trató al senador Juan Carlos Galaverna de “cuervo”. Mencionó una anécdota sobre “Cale” de cuando era intendente de Ypacaraí. “Fue el intendente más joven en la era de Stroessner. Galaverna recitaba en el Bar Romero en Ypacaraí”, explicó. Según indicó, se le dijo que no podía seguir así porque supuestamente comía plata municipal.

Con lástima, expresó que Cartes se dio el tupé de candidatar a Santiago Peña, de origen azul (PLRA), y que la gente alababa al exmandatario por su decisión. Como dato, aportó que Peña ingresó al Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) con el gobierno del expresidente Federico Franco.

Con respecto al actual presidente colorado, Pedro Alliana, Schupp reconoció que él mismo fue quien lo presentó a Horacio Cartes.

Trató a Mario Abdo de gran ladrón e inútil

Admitiendo que Mario Abdo Benítez podía ser el que enfrente a Horacio Cartes, su postura ahora es que el presidente de la República no controla a su familia, a su suegro, a su esposa, ni a su cuñado, que se apoderó de la superproveedora del Estado, Engineering.

Cuestionó que al frente del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones le coloque al “pastorcillo mentiroso”, Arnoldo Wiens, al que califica de “gran mondaha”.

Tildó a Abdo de loco por decir que Caaguazú es Miami. “Va a entregar al Paraguay con la deuda más monstruosa, superando las deudas que se generaron por las Guerra del Chaco y contra la Triple Alianza. Hoy estamos arruinados, nuestros jóvenes no conocen el cariño a los padres, no hay cuartel. Drogadictos memete”, destacó

En cuanto a narcotráfico, Schupp apunta que la cocaína tiene como teatro de operaciones en Latinoamérica a Paraguay, superando a Bolivia, Colombia y México.

Lea más: Marito compara Caaguazú con Miami y lo bombardean en redes sociales