Contratos son públicos, asegura experto ante negativa de publicar gastos de Nenecho

“Lo único que tiene sentido no mostrar es la firma de los cheques”, aclara el experto en información pública Ezequiel Santagada. Pero el monto, el número del cheque, la cuenta bancaria y el beneficiario no son información privada, aseveró. Los cheques son uno de los ítems que, por orden judicial, la Municipalidad debería publicar sobre los gastos de pandemia que realizó el entonces intendente Óscar Rodríguez (ANR) durante el 2020, hoy candidato al rekutú en las elecciones municipales del próximo 10 de octubre.

Lea más: Municipalidad de Asunción no da información pública porque dice que es peligrosa

Sin embargo, Ezequiel Santagada aseguró que la firma es algo muy sencillo de cuidar, ya que se pueden tomar medidas simples, como colocar un sticker negro o blanco en esa zona, así como se hace con los decretos del Presidente.

Compare las propuestas de los candidatos a intendente de Asunción

Claro que es "información peligrosa"; peligrosa para ellos, no sea cosa que sirva para dejarlos en evidencia o descubrir sus fatos.



Municipalidad de Asunción no da información pública porque dice que es peligrosa https://t.co/akKNVoAH1m vía @ABCDigital — Ezequiel Santagada (@EFSantagada) October 4, 2021

Asu Prioriza: ¿Qué propuestas le parece más importantes priorizar para Asunción?

No obstante, Santagada recordó que no se piden solo cheques, sino facturas, que indicó que no tienen absolutamente nada de privado. Asimismo, “los contratos (otro de los ítems solicitados) son públicos por expresa disposición legal. Está en el artículo 8 de la Ley de información Pública”, dictó.

Lea más: Candidata de Asunción denunció desacato al juicio de amparo para saber en qué gastó el municipio G. 21.000 millones

“El pedido es válido”

El experto concluyó que el pedido de los documentos respaldatorios, realizado por la candidata a la Intendencia asuncena Johanna Ortega, es totalmente válido. “No hay razón alguna para oponerse a la publicidad de esta información, dijo.

La Justicia ordenó a la Municipalidad de Asunción, actualmente a cargo de César Ojeda (ANR), publicar los gastos realizados en pandemia durante la administración del colorado Óscar Nenecho Rodríguez, pero lo que informó la institución es una planilla citando cuánto gastó por ítem, negando la provisión de los documentos respaldatorios.

El plazo dispuesto por orden judicial que disponía la entrega de esos documentos venció el jueves por la noche, según Ortega.