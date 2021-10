Funcionario del gobierno brasileño dice que esperan que la tarifa de Itaipú ya no se calcule en dólares

“Para Gustavo Manfrim, subsecretario de Energía del Ministerio de Economía, la renegociación del anexo (C) del Tratado de Itapú, que vence el 13 de agosto de 2023, trae oportunidades para Brasil, que da por sentado la rebaja de la tarifa de Itaipú por el pago de la deuda. Aún espera que el gobierno brasileño logre que el precio de la energía de Itaipú ya no se calcule en dólares y que la planta también comience a abastecer a grandes industrias, vendiendo energía en el llamado mercado libre”, señala el extenso artículo en CNN Brasil sobre la hidroeléctrica compartida con el vecino país.

El exdirector del Operador Nacional Del Sistema Eléctrico (ONS), Maurício Tolmasquim, profesor del Programa de Planificación Energética del Posgrado e Investigación en Ingeniería (Coppe) de la UFRJ, por su parte, no es tan optimista. “Dice que negociar un nuevo anexo es complejo porque involucra temas políticos en Brasil y Paraguay y, principalmente, porque habrá que conciliar intereses divergentes. Brasil necesita mucha energía y energía barata. Paraguay, en cambio, consume menos y tiene en Itaipú una fuente de riqueza, de generación de ingresos. Llegamos tarde en esta conversación”, agrega.

Resalta también que el dinero recaudado por las ventas a Eletrobras equivale al 7% del Producto Interno Bruto (PIB) de Paraguay. “El acuerdo actual impide que Paraguay venda energía a otros países. Sin embargo, esto podría cambiar en 2023 con la renegociación del Anexo C”, sostiene.

Sobre la tarifa, dice que Itaipú tiende a ser más mucho más barata en el futuro. “Según cálculos del Ministerio de Minas y Energía, el precio del MWh producido por la hidroeléctrica debería caer de R$ 349 a R$ 124 a partir de 2023 - una reducción de casi el 70%, que debería bajar facturas de electricidad de los consumidores comunes del país en más del 4%”, describe.

Y detalla que la razón es simple: “en 2023, Itaipú termina de pagar el crédito contratado para su construcción, que comenzó en 1973. Las cuotas de financiamiento cuestan US$ 2 mil millones por año (más de R$ 10 mil millones al precio actual) a la planta. Y esta cantidad representa alrededor del 70% del presupuesto anual de la central hidroeléctrica”.

Tal es así, que según este análisis y visto que Itaipú es una organización sin fines de lucro, la expectativa del gobierno es que toda esta “holgura” en el presupuesto se traslade al costo de la energía y, en consecuencia, al consumidor. “Quienes siguen el asunto, sin embargo, dicen que esta transferencia no está garantizada y puede que no sea tan grande como se estima. Esto se debe a que, junto con el fin de la deuda, se espera el fin de la vigencia del convenio financiero suscrito entre Brasil y Paraguay para la construcción de la central hidroeléctrica, establecido en el Anexo C del Tratado de Itaipú . El documento establece reglas para la compra y venta de energía de la planta por parte de ambos países”, agrega.

El material periodístico recuerda lo que generó la firma del Acta Secreta, por lo que que el presidente Mario Abdo Benítez fue acusado por opositores de perjudicar al país. “Se produjo una crisis política que solo se enfrió después de que Brasil aceptó que los términos del acuerdo fueron cancelados”, añade.

Aborda además el informe dado a conocer por la Contraloría General de Paraguay en julio pasado, en el que informa que Brasil compró energía a Itaipú a precios inferiores a los pactados entre 1985 y 1997. “Como resultado, el país supuestamente le debe a Paraguay US$ 3,85 mil millones (unos R $ 20 mil millones)”, dice.

Asimismo, menciona que el vicepresidente de Paraguay, Hugo Velázquez, habló sobre la posibilidad de que Paraguay exija una compensación a Brasil y que argumentó que las autoridades paraguayas deben conocer el informe antes de renegociar el Anexo C del Tratado de Itaipú con Brasil.

Al respecto, informa que la CNN buscó a la Contraloría y al Ministerio de Relaciones Exteriores de Paraguay y que ninguno de los cuerpos se pronunció al respecto.

“El Ministerio de Minas y Energía de Brasil dijo que ‘la supuesta controversia sobre la deuda de Itaipú ha sido blanco de las noticias paraguayas a lo largo del tiempo’ y negó la tramitación. Itamaraty, por su parte, informó que no había sido notificado sobre el posible cargo por parte de Paraguay”, puntualizó.