Atentaron contra la candidata a intendenta de Independencia.

Eva Cristaldo, candidata a la intendencia de Independencia por el Partido Encuentro Nacional (PEN), del departamento de Guairá, sufrió un atentado en la noche de este sábado, conforme confirmó a ABC Color la diputada Kattya González. El hecho se dio a horas de las elecciones municipales a nivel nacional.

“Desde el @EncuentroNacPy expresamos nuestra solidaridad con la candidata a Intendente del PEN Eva Cristaldo quien hace unos momentos sufrió un atentado. 7 impactos de bala en el vehículo que circulaba. Actualmente se encuentra en el Hospital recibiendo atención médica”, escribió la parlamentaria en Twitter.

Conforme al parte policial, el hecho se dio en la vía pública, específicamente en el trayecto de la Compañía Yroysa 3ra. Línea, distrito de Independencia. Acompañaba a la candidata a intendente, un joven de 24 años, de nombre Alcides Rojas Zárate, quien también resultó ileso.

El relato de los intervinientes señala personal de la Subcomisaría 21° Potrero del Carmen, alertó al Departamento de Investigaciones de Guairá, cuyos agentes acudieron de inmediato al lugar donde dialogaron con las víctimas.

Estas se desplazaban a bordo del automóvil marca Chevrolet, color plateado, chapa Nº XBR 057 PY por el camino vecinal de la compañía 2da. Línea Yro’ysã, con destino a la ciudad de Melgarejo cuando dos hombres en una motocicleta los sobrepasaron y luego retomaron el camino hasta llegar a ellos.

Según manifestaron dichos hombres percutieron al menos cinco disparos logrando impactar por la puerta lado del acompañante del rodado. Los sicarios actuaron a cara cubierta por lo que aún no se pudo establecer sus identidades.

La versión de la víctima

Desde el hospital donde se encuentra internada, la candidata a intendenta dio su versión de lo ocurrido. “Fuimos a traer vales de combustible para repartir a nuestra gente mañana, en Yro’ysa, con mi compañero Alcides Rojas, y al volver hacia el pueblo de Melgarejo nos interceptó una moto con dos personas, nos rebasó, miró atentamente, después volvieron y empezaron a disparar, yo me tiré debajo del asiento, hicieron muchos disparos. Creo que fue directamente para mí porque solamente de mi lado dispararon, gracias a Dios no nos pasó nada, por suerte tampoco le dieron a mi compañero”, contó entre lágrimas la candidata a ABC Color.

“Después de todo lo ocurrido, pasó un vehículo cerca, le pedimos auxilio para llamar a la Policía, pero no nos hicieron caso, volvimos a subir al auto y fuimos hasta la comisaría. Temo totalmente de mi vida, no recibí amenazas, pero podría ser cualquiera por que soy una molestia para los corruptos”, acotó.

En otro punto dijo: “Si yo gano las elecciones, los que extraen oro tienen mucho que perder, porque hay un candidato minero que quiere explotar mina en Independencia y si yo gano, eso no voy a permitir”, haciendo referencia a su adversario Nelson Benítez López de la Lista 5 “Alianza Independencia Pyahu”.

Por otro lado, manifestó que pese a que no recibió amenazas, el pasado viernes tuvo varias discrepancias con simpatizantes del candidato José Antonio Resquín del Partido Colorado, “sus correligionarios estaban por pegarme porque fui a controlar las papeletas y eso no les gustó, mucha gente me apoya y eso no les gusta”.

“No tengo ánimos de continuar. No se si voy a continuar con mi candidatura, no vale la pena morir por eso, tengo mi familia también, no tengo ánimos de continuar no sé qué va pasar, vamos ver mañana”, puntualizó Cristaldo sobre su candidatura.

Otro atentado a horas de las elecciones municipales

El atentado a la intendentable por el PEN en Independencia se suma a una extensa lista de hechos de violencia, sicariato y amenazas que se dieron en nuestro país días antes de los comicios en los que elegirán a las nuevas autoridades de las intendencias.

Solo en el marco de estos comicios suman más de 10 los atentados contra candidatos a intendentes y concejales.

