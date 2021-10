Elecciones municipales Asunción 2021: Nakayama dice que confía en la “rebeldía” del voto joven

Eduardo Nakayama es uno de los candidatos que pugnan en las elecciones municipales de este domingo por la intendencia de Asunción, en este caso por el Partido Liberal Radical Auténtico, con el político y empresario Norman Harrison como su padrino político.

El candidato votó en la Escuela Juan Eudoro Cáceres, del barrio San Pablo de la capital. Previamente, dio una conferencia de prensa y sus declaraciones fueron recogidas por ABC TV. Nakayama sostuvo que los liberales siempre suelen acudir masivamente a las urnas en comicios como los municipales y los generales y que, en ese sentido, no está preocupado por la posible fuga de votos de los afiliados a su partido.

En otro momento, contó que no conversó con el presidente del PLRA, Efraín Alegre, antes de estos comicios. “No, no conversé con él, conversé semanas atrás. No creo que haya fuga de votos liberales, construimos por encima de cualquier voto partidario, antepusimos la prioridad de Asunción sobre todas las cosas. La cuestión partidaria la cerramos en enero de este año, luego fuimos a trabajar afuera”, sostuvo.

Confía en el voto joven

Para Nakayama, la asistencia de los asuncenos a los locales de votación y en especial la de los jóvenes será clave para su eventual triunfo al final del día. Argumentó que los jóvenes siempre “buscan causas para poder rebelarse” y que esta es una de ellas.

“Estoy convencido de que la sana juventud paraguaya va a dar una lección de civismo a lo largo y ancho de toda la República. Estoy convencido de que la ciudadanía y principalmente los jóvenes no se resignan a ser gobernados por autoridades corruptas. Estoy seguro y convencido de que hoy saldrán masivamente a votar para cambiar la historia de este país”, dijo Nakayama, al tiempo de recordar todo lo que los jóvenes lograron en la historia paraguaya, como la misma Independencia.

Pide a funcionarios municipales votar “sin miedo”

Nakayama dijo que los colorados usan los recursos del Gobierno central y de la municipalidad para la campaña de Óscar “Nenecho” Rodríguez. “Siempre el gobierno de turno usó los recursos del gobierno central o municipal; no son solo recursos económicos, sino también de vehículos. Hemos visto cómo a los funcionarios los han extorsionado llamando lista para saber si van a votar”, expresó.

En ese sentido, pidió que los trabajadores “no tengan miedo” para emitir su voto por el candidato de su preferencia y dijo que si llega al poder no los perseguirá por ser colorados, aunque sí advirtió que desvinculará a los planilleros.

“A todos los funcionarios les envío el mensaje: vayan a votar sin miedo. El miedo quedó atrás hace mucho tiempo. Nadie les va a perseguir, nadie les va a controlar el voto. No se puede sacar foto en el cuarto oscuro, es un delito electoral. Tengan la certeza que cuando lleguemos no vamos a perseguirle a nadie por su color”, concluyó.