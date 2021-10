Fernando Lugo: victorias de la ANR “no son un presagio” para las elecciones generales de 2023

Senadores de diversas bancadas hablaron sobre los resultados de los comicios municipales que se desarrollaron ayer 10 de octubre. El expresidente paraguayo y actual senador por el Frente Guasu, Fernando Lugo, aseguró que ya no existe la unidad “granítica” en la Asociación Nacional Republicana (ANR) y que la victoria del Partido Colorado en diversos municipios no es un “presagio” de lo que serán las elecciones generales. Por su parte, el senador Martín Arévalo (ANR) reconoció que hay un resquebrajamiento en el partido en algunas zonas del país, pero ello no afectará en futuros comicios.