Richer ve un Frente Guasu debilitado e insta a que discursos en el futuro se identifiquen con el electorado

Las recientes Elecciones no solo golpearon al Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA) sino que también al que se consideraba hasta hace un tiempo la tercera fuerza política como los partidos y movimientos que forman el Frente Guasu.

En contacto con ABC AM 730, el legislador hizo un análisis de las causas no solo de la derrota de sectores progresistas en Asunción, sino que también en varias ciudades del interior. En el caso de capital, cree que la oposición no tuvo una capacidad de aglutinarse y que el grupo que encabezó Eduardo Nakayama quizá no tuvo la visión necesaria.

Como principal razón de la falta de votos y confianza a algunos de los candidatos fuera de Nenecho Rodríguez, está el tipo de discurso. Para Richer, faltó llegar a los electores con propuestas que sean efectivas y que hagan reflexionar a la gente de que lo que la oposición plantee puede ser mejor que lo propuesto por la ANR.

En otro momento señaló que sin alianzas amplias se va a seguir fallando pues lo ocurrido ayer es un signo de alarma. Destacó a las filas del PLRA que siguen con su disputa interna y donde no se ve una solución de cara a futuras votaciones. Espera que se genere un espacio que articule al Frente Guasu, como lo ocurrido en el 2008.

En relación a “cómo llegar” a las personas, Richer sostiene que sabían de la dificultad para identificarse con el electorado asunceno. “En el interior se nota que estamos perdiendo fuerza”, dijo.

Los casos de Ortega y Narvaja surgieron tras renuncia de Jorge Querey a candidatura

En el tema de dos candidatos jóvenes que en Asunción entraron en carrera como Joahanna Ortega por la Alianza Asunción Para Todos y Luis Narvaja del Frente Guasu, Richer considera que tomaron fuerza luego que el legislador Jorge Querey descabalgará de ser el candidato para la capital.

Narvaja es una figura joven al igual que Ortega que buscan surgir desde sus posiciones. Con relación a la que fuera candidata opositora, el senador expresó que ella supo renovar el discurso en el momento de la campaña.

Frente Guasu disminuirá número de autoridades tras elecciones de ayer, según Richer

El vocero del Frente Guasu destacó que hubo distritos con alianzas, y que en la la mayoría estaban el FG y el PLRA. Pero su vez reconoció que el sector político tuvo un fuerte impacto negativo.

Indicó que en el 2.015 tuvieron 120 concejales, pero que ahora tras unas malas elecciones, el número bajará a 60 concejales en todo el país.

