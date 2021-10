Delegado en la Comip defiende posición rentista en Itaipú porque la incidencia del costo de la electricidad en industrias es solo del 5%

En su intervención, González Guggiari se refirió a los puntos más importantes que deberían contemplarse en el Anexo C de Itaipú, y como primer punto señaló que se debe conocer exactamente qué se pretende en la revisión del documento y el planteamiento que pudiera hacer el Paraguay al Brasil.

“Tenemos que definir qué es lo que queremos hacer con Itaipú. Vamos a verla desde el punto de vista de una renta energética o como un factor de desarrollo, al tener una energía más barata a partir de la amortización total de su deuda”, manifestó.

En ese punto, expresó su inclinación por la parte de la renta y explicó los motivos. “Estuve la semana pasada con la gente de la UIP (Unión Industrial Paraguaya); también ellos están haciendo su estudio correspondiente, y la pregunta que les hice es si alguien me podía decir cuál era la incidencia en el costo del producto final que ellos producían, de la energía eléctrica. Llegamos a la conclusión de que como máximo, en forma normal, es un 5%”, comentó.

Lea más: Anexo C: Respuestas del director de Itaipú sobre la reducción de la tarifa generaron debate en la Comisión Nacional

Por lo que puntualizó que actualmente, con los precios que se tienen de la electricidad, el valor que tiene la energía eléctrica en la cadena de producción de las industrias, alcanza un 5%. “¿Qué significa eso? Que podemos darles gratis la energía eléctrica, y eso lo único que va a incidir finalmente es en una reducción del 5% en su costo de industrialización. Les es más caro el ISC (impuesto selectivo al consumo), impuesto a la renta, la contribución de IPS (Instituto de Previsión Social) y otros factores. Y finalmente, el precio de la energía no representa un cambio radical en los costos de los productos”, agregó González Guggiari.

No es la primera vez

Por otra parte, el delegado en la Comip indicó que no se está hablando en este caso, de que por primera vez “se va a estar tocando” el Anexo C. “El Anexo C ya fue tocado varias veces en el punto que se consideró oportuno en los gobiernos. En la parte técnica tendríamos varios puntos importantes que definir que hacen respecto a la comercialización de la energía eléctrica. El primero es que tendríamos que definir si vamos a contratar potencia o energía”, puntualizó.

Explicó que de acuerdo al Anexo C, la contratación en Itaipú se da por potencia, porque en el momento en que fue suscripto el tratado, la única fórmula que se encontró para poder comercializar el 100% del producto “de esa fábrica de electricidad”, fue a través de potencia.

Lea más: Usar la energía eléctrica para generar desarrollo de calidad

“Por Anexo C, las potencias nos corresponden en partes iguales, pero posteriormente, a través de una modificación por notas reversales, Brasil a través de la Eletrobras, asumió la responsabilidad de contratar todo aquello que la ANDE no contrate, de tal manera a que finalmente el 100% de la producción fuera contratada”, detalló.

“Y como el presupuesto de Itaipú es por la modalidad del pasivo, eso significaba que año a año se iban asegurando los compromisos financieros con respecto a la producción de la Central”, añadió el funcionario.

En ese sentido, resaltó que probablemente esta sea una de las pocas centrales en Sudamérica y quizás, en el mundo, que tiene un sistema de contratación por potencia y no por energía. “Normalmente las cotizaciones, los mercados se mueven en función a energía y en base a la energía, calculan la potencia, y en nuestro caso es exactamente al revés”, dijo.

Lea más: El PTI propuso a la ANDE la creación de una “Zona económica especial de energía” en Hernandarias

González Guggiari aseguró que hay que hablar de los mercados, la proyección a largo plazo, y el plan de desarrollo o proyecto país con respecto al desarrollo de la economía paraguaya.

Asimismo, propuso que Paraguay debe proyectar la construcción de una nueva central hidroeléctrica para dentro de 10 a 15 años.

Posteriormente, los integrantes de la Comisión Nacional plantearon convocar al doctor José Antonio Moreno Ruffinelli, para que sea invitado a participar en una próxima reunión y pueda dar su visión u opinión acerca de la revisión del Anexo C de Itaipú.