Lamentan que ni Estado ni docentes prioricen al estudiante y la calidad de la educación

“Nuevamente, el aprendizaje será nada. No podemos seguir utilizando, rompiendo el derecho de los niños a estudiar, para reivindicar otros derechos que son legítimos”, afirmó Ramírez hoy en conversación con ABC Cardinal sobre la exigencia de reajuste salarial de gremios de docentes que piden un aumento del 16%. El Gobierno, por su parte, ofrece el 11% ahora y recién el 5% restante en el segundo semestre del año que viene.

Como consecuencia, los sindicatos mantienen la huelga porque buscan el reajuste directo del 16%. “Los maestros fueron ajustados en su salario y con este 11% estarán llegando al salario mínimo docente. Creemos que está bien hacerlo, es necesario hacerlo, era una deuda histórica”, sostuvo el representante de las instituciones privadas, al tiempo de recordar que ese proceso de reajuste para alcanzar el salario docente se inició ya en 2016.

Sin embargo, la decisión tomada por los sindicatos de docentes sencillamente afecta de forma directa a los estudiantes, que ya sufrieron una mala calidad de educación durante la cuarentena cerrada por la pandemia.

“Esto tiene otros matices en el modo en el que se hace. No comparto que, después de un año y medio de pandemia y sin clases, se sigan usando estas medidas, perjudicando y dejando de lado al niño. Eso es lo que molesta, me pone triste. Nadie piensa en los niños, los jóvenes, lo que pasaron en este tiempo de pandemia”, agregó.

Capacitación de docentes

A criterio de Ramírez, deben encontrarse “otros mecanismos” para que los docentes hagan sus reclamos. Además, dijo que “los que dirigen la educación paraguaya son los huelguistas. Eso es lamentable. Esa es una posición precaria para crecer como país”.

En ese sentido, pidió que el siguiente paso tras el reajuste salarial sea “trabajar en un sistema de evaluación del docente no para eliminarlo, sino para capacitarle. Hay experiencias exitosas en Dubái, por ejemplo. No se ha podido lograr un esquema que asegure la calidad del docente. Se trabaja solamente con un sistema de certificación y eso no mide la capacidad”, manifestó.

Ramírez afirmó que esa evaluación de docentes permitirá “poner a cada jugador en su verdadero puesto en donde rinde mejor. Tenemos que poner en el centro de la discusión pedagógica al alumno, por qué no aprende y qué tenemos que complementar para que los docentes estén a la altura”, señaló.

Por último, indicó que este tipo de decisiones o prioridades pueden hacer que el Estado tenga que, a futuro, usar dinero de préstamos para pagar salarios o con la obligación de eliminar otras cosas de la educación, como mejoras edilicias, para poder cumplir con los docentes.