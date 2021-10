Gobierno argentino pagó US$ 21,3 millones por cesión de energía, de US$ 44 millones que promete para este año

Duarte Frutos, desde el Palacio de Gobierno, se refirió a la deuda argentina por cesión de energía, y que “vino la primera cuota de lo que han prometido este año hasta diciembre, de US$ 44 millones”. Dijo que llegó la primera cuota de US$ 17 millones aproximadamente y que cree que en la próxima semana vendría la segunda, y así sucesivamente hasta diciembre.

En fuentes locales de la Entidad Binacional, empero, pudimos precisar que US$ 21.340.679,53 es el importe total recibido en concepto de cesión durante este año, que monto que fue remesado en tres etapas: la primera data del 24 de setiembre, por US$ 15.789.687; la segunda del 1 de octubre, por US$ 823.366 y la última, del día 8 de este mes, por US$ 4.727.626. Este último tramo, aclaran aún está en proceso de transferencia bancaria al Tesoro Nacional y corresponde al pago de la deuda vencida desde julio 2019 a noviembre 2019.

“Existe una deuda de aproximadamente US$ 100 millones, lo que implicaría que se cumpla esta promesa de US$ 44 millones, el desplazamiento de la deuda restante para el próximo año de unos US$ 60 millones”, añadió Duarte Frutos. Según las mismas fuentes, la deuda pendiente de pago trepa a US$ 86.600,000.

Asimismo, el director paraguayo de la EBY, habló de la seria preocupación por la bajante del río Paraná, que repercute en la producción de la energía. “Hoy Yacyretá está generando 35 a 40% de lo que habitualmente produce, lo cual también implica igualmente una caída muy sensible de sus ingresos, aproximadamente US$ 100 millones. De vuelta el río está creciendo, por lo menos en la zona de Yacyretá y tenemos esperanza de recuperar paulatinamente la producción habitual”, finalizó.