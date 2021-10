Comerciantes de Encarnación expectantes que más argentinos compren en la “Perla del Sur”

Antes de la pandemia, por día cruzaban el paso fronterizo al menos 11 mil personas. Muchas de ellas y por conveniencia de precios buscaban productos en Paraguay. Sean argentinos o paraguayos residentes en Posadas, igual lo hacían con total normalidad. Pero el Covid- 19 frenó todo y comenzó la crisis económica de los paraguayos de Itapúa.

Autoridades confirmaron que el cupo de ingreso desde la Provincia de Misiones, es de apenas 800 personas. Esta medida afectará al comercio encarnaceno, pues muchos que decidieron ingresar a Paraguay para turismo de compras, si no cumplen con los requisitos o se les acaba el cupo, ya no podrían retornar a sus domicilios rápidamente. Generando una especie de traba para no incentivar a que vengan.

Para poder recuperarse económicamente, los miembros de esta Cámara, necesitan que aumente el turismo para que ellos puedan ofrecer sus productos. Montiel espera que más adelante las exigencias de ambos lados no sean tan estrictas en relación al PCR negativo, entre otros puntos.

La esperanza se deposita en que el ida y vuelta de turistas sea mayor con el correr de las semanas.

Esperan nuevos créditos pues las deudas aumentaron con el cierre de sus locales

En la Cámara de Comercio de Encarnación figuran 600 locatarios, pero en total son como siete mil que forman parte de otros gremios y un grupo también interesante está entre los informales que también dependen de la reapertura del puente.

Desde el inicio de la pandemia y la decisión de Argentina de cerrar el puente, muchas mercaderías se echaron a perder o se incrementaron las deudas por servicios básicos como luz, agua o teléfono.

En los últimos días, los comerciantes estuvieron en conversaciones con el Banco Nacional de Fomento para acceder a nuevos créditos. Piden reforzar el Fondo de Garantías (FOGAPY) que fue de bastante ayuda durante estos casi dos años.

Muchos comercios abrieron igual tratando de vender internamente, sin turistas, pero el verdadero repunte se dará cuando haya más personas circulando.

Los más afectados fueron los que arrendaban sus puestos, pues ya no tuvieron como pagar sus cuentas.

A pesar de esta reapertura gradual y progresiva, los trabajadores encarnacenos estarán con sus locales abiertos de 07:00 a 17:00 de manera normal.

