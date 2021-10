Tarifa de Itaipú: “Sabemos que esa reunión ya se hizo”, dice exgerente de la ANDE

“João Francisco Ferreira, director general brasileño de Itaipú, en esta entrevista menciona abiertamente que la revisión del Anexo C puede ser a partir de los 50 años. Hace aseveraciones y marca posiciones en las que prácticamente dice que esto es verdad y que desde 1973 esto está vigente y se tiene que respetar, salvo que nos pongamos de acuerdo los dos y se olvida de que en el anexo C es taxativo el artículo 6°, que dice que ‘será revisado’, entonces, con esta afirmación nos hace sospechar a los que seguimos la historia de Itaipú que esto no va a cambiar nada, la tarifa va a seguir bajando. Brasil se va a beneficiar muchísimo y para Paraguay los beneficios son mínimos. Se va a jugar con la expectativa de la gente y esto no va a terminar de una forma satisfactoria para los intereses paraguayos”, afirmó tajantemente Cáceres.

“Brasil va a seguir llevando toda la energía que Paraguay no consume a un precio razonable para ellos y van a terminar llevando la energía que les corresponde a un precio muy, muy barato. En compensación, Paraguay no va a recibir ningún beneficio”, afirmó.

Consultado acerca de si cree que esta reunión entre representantes paraguayos y brasileños ya se realizó, dijo: “Esa es la información, que no está confirmada, pero los que estamos en el ámbito sabemos que esa reunión ya se hizo”.

El Anexo C

En un momento de la entrevista, el Ing. Cáceres habló específicamente sobre la revisión del Anexo C y explicó de qué se trata:

“Itaipú vende un producto que es la energía eléctrica. Para establecer el costo de esa energía, utiliza una fórmula que está establecida dentro del Anexo C. La revisión es importante porque allí está la forma en que se calcula ese costo y del costo de la tarifa salen los beneficios, conocidos como regalías o royalties que recibe por un lado la ANDE (utilidad del capital, resarcimiento por encargo administrativo y supervisión) y, por el otro lado, el Estado paraguayo, donde están los royalties en razón de la utilización del potencial hidráulico del río Paraná”, manifestó.

“Es decir, para cada energía que se produce eso se mide cuánto se utilizó el agua y luego Paraguay recibe un beneficio posteriormente, que es utilizado por el Ministerio de Hacienda. Por darte un valor, un año bueno, en 2019 por ejemplo, Paraguay recibió por utilización del río Paraná US$ 270 millones aproximadamente y en total ahora recibió en torno a los US$ 650 millones por todas las compensaciones. Eso sale de la tarifa”, explicó.

“La tarifa está calculada en base al Anexo C. Es una tarifa que se dice que se hace por el costo de producción, es decir, se pone todo lo que paga Itaipú (posibilidad de capital, carga financiera, amortización de préstamos, royalties, etc.), de eso se hace un monto total y se divide por la generación que va a tener Itaipú en el año”, señaló.

Expectativas de Paraguay y la realidad

“Eso ya está establecido en el Anexo C, que será revisado 50 después de la firma del tratado, que vence en el 2023. La expectativa de Paraguay es que eso se revise antes de que la tarifa empiece a disminuir, porque lo que mayor peso tiene en la tarifa es el costo de la carga financiera y las amortizaciones de préstamos. En el año 2021, la deuda total está en el orden de US$ 2.062 millones, que representa el 63% del costo de la tarifa. Para el 2022, eso va a disminuir a US$ 1.445 millones, en torno al 30%, entonces, al colocar eso en la fórmula del Anexo C evidentemente la tarifa va a bajar”, sostuvo el Ing. Cáceres.

“Dentro de esa fórmula, los valores les van a indicar que esta tarifa va a disminuir entre 30%, 20% o 15% y esa tarifa, al disminuir, entonces quiere decir que el que lleva la mayor cantidad va a recibir un beneficio enorme. Entonces, en lo práctico, en estos momentos, por los niveles de contratación para el 2022, Brasil va a comprar el 85% de toda la energía que produce Brasil y Paraguay va a comprar el 15%. Así están los contratos que se firmaron en 2020, posterior al acta bilateral que generó todo ese problema que ya es de público conocimiento”, apuntó.

“Como Brasil va a comprar el 85%, le conviene que la tarifa baje. Llevará el mayor beneficio. El que lleve la mayor cantidad. Paraguay va a tener un beneficio de 15%, que representa lo que va a comprar la ANDE”, acotó.

“La expectativa del paraguayo en la revisión del Anexo C es que genere mayores ingresos de Itaipú para Paraguay. Al no tocarse el Anexo C, eso no va a suceder, y que la energía sea más barata pero para el consumidor final y para éste esa disminución prácticamente no va a llegar, va a ser mínima. En conclusión, no se previó nada”, adelantó.

“Cuando en el 2020 se conformó el equipo negociador y se presentaron los cronogramas que decían que en el año 2022 esta negociación tenía que estar terminada, habidas cuentas de que si no se hace nada la tarifa va a bajar, entonces supuestamente se trabajó. Ahí tuve mis dudas y críticas con personas que estuvieron involucradas en la defensa del acta bilateral y ahí ya tuve mis dudas de si esas personas iban a tener el patriotismo para representarnos a los paraguayos”, finalizó.

La información de que supuestamente esta reunión entre representantes paraguayos y brasileños ya se realizó generó todo tipo de comentarios de la ciudadanía, exigiendo una explicación al Gobierno. Diputados ya se expidieron al respecto, mientras que desde el sector opositor convocan a una movilización.