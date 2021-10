Sólo el 42% de la población objetivo tiene dos dosis contra el covid-19

Según el Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI) del Ministerio de Salud, hasta el viernes solamente 2.351.214 personas completaron su esquema de vacunación contra el covid-19, o sea, recibieron las dos dosis contra la enfermedad. Se trata del 42% de la población objetivo, o sea, a la que pretende llegar Salud Pública con la inmunización, que es de 5.600.000 habitantes.

Además, quienes tienen segundas dosis son apenas el 32% de la población total del país, que es de 7.353.038 habitantes, según el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Entretanto, siempre según los datos proveídos por el PAI el viernes, son 2.915.601 las personas que ya recibieron por lo menos una dosis contra el covid-19. Representan en 52% de la población objetivo y el 39,6% de la población total del país.

Las terceras dosis son una opción que se habilitó hace unos quince días para personal de salud y adultos de 50 años y más que recibieron la segunda dosis hasta el 31 de mayo, ya sea en el país o en el exterior. Con esta dosis de refuerzo hay 8.754 personas, que representan el 0,15% de la población objetivo y el 0,11% de la población total.

Pero además, según el PAI hay 57 distritos del país donde la vacunación no llega ni al 30% de la población.

Paralelo al programa de vacunación, que Salud Pública refuerza ahora con puestos en los mercados e inmunizaciones en las plazas, los casos de covid-19 están volviendo a subir.

Según Vigilancia de la Salud, el incremento fue en las últimas semanas del 25%. El 55% de los nuevos infectados no se había vacunado; el 70% de los internados no recibió ni una vacuna y de los diez fallecidos que hubo entre el miércoles y el jueves, ocho no estaban inmunizados.

Con todo, Salud Pública sigue poniendo trabas a quienes quieren aplicarse segundas y terceras dosis, a quienes obligan a ir según numeración de cédula cuando los vacunatorios están vacíos. Incluso quienes quieren recibir la primera dosis deben deambular, ya que, aunque no hay más que tener la edad habilitada, no en todos los puestos habilitados la quieren aplicar.

Hoy vacunan en las plazas de Asunción

En el marco del plan del Ministerio de Salud para aumentar la cantidad de personas inmunizadas contra el covid-19 con al menos una dosis, hoy habrá vacunación en varias plazas de Asunción, informaron ayer.

Acorde reportó Salud Pública, hoy, de 07:00 a 12:00, la vacunación será en las plazas 3 de Mayo, Madres Paraguayas y Carmen de Lara Castro, en el barrio San Pablo.

También habrá inmunización en la plaza Mburicao del barrio Vista Alegre y en la plaza Kelito del barrio Mburicao.

Los beneficiados con la aplicación de primeras dosis contra el covid serán las personas de 30 años en adelante, que recibirán vacunas de la plataforma AstraZeneca.

Es importante que estas personas estén registradas previamente en la plataforma de Salud Pública, www.vacunate.gov.py

Así también habrá inmunización según el esquema regular de vacunación para niños y se van a aplicar igualmente biológicos contra la influenza.

Desde mañana hay anticovid para los chicos de 16 y 17 años

Desde mañana la vacunación anticovid está habilitada para adolescentes de 16 y 17 años.

Los chicos recibirán dosis de Pfizer. Para inmunizarse, deberán estar registrados en www.vacunate.gov.py, ir acompañados al vacunatorio por la madre, el padre o tutor legal, presentar cédula de identidad del adolescente y del adulto, y fotocopia del certificado de nacimiento o libreta de familia y de la resolución judicial en el caso de una tutoría o guarda legal.

También pueden vacunarse las personas de 18 años en adelante. De 18 a 29 años podrán recibir Pfizer, Sputnik V, Coronavac o Sinopharm; mientras quienes tienen 30 años o más se inmunizarán con AstraZeneca.

Para estas personas no se tendrá en cuenta la numeración de la cédula, como ocurre con segundas y terceras dosis.

Las segundas dosis son para quienes se aplicaron Pfizer hasta el 11 de octubre; AstraZeneca hasta el 20 de setiembre; Moderna hasta el 4 de octubre; Sputnik V hasta el 13 de setiembre; y Coronavac un mes después de la primera dosis.

Las terceras dosis son para personal de salud y adultos de 50 años y más que completaron el esquema de vacunación hasta el 30 de abril.