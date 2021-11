Sigue la crítica a Salud Pública por insistir en la terminación de cédula para la vacunación anticovid

La terminación de cédula para recibir la segunda y tercera dosis contra el covid-19 es una exigencia establecida por el Ministerio de Salud Pública (MSPBS) pese a las críticas de la población, que cuestiona el innecesario protocolo en una época en la cual los vacunatorios se muestran casi vacíos la mayor parte del día.

Hoy, fecha en que deben presentarse las personas con terminación de cédula 0 y 1, nuevamente se puede observar una reducida asistencia de la población de 18 años en adelante, por lo que una vez más, la sobrante exigencia de Salud Pública fue cuestionada por quienes se acercaron a los puestos de inmunización con sus hijos adolescentes a ser vacunados y querían aprovechar la ocasión para recibir el biológico que aún les hace falta.

“Es absurdo. El vacunatorio está vacío pero como no puedo recibir la vacuna hoy, me va tocar volver el viernes porque mi terminación de cédula es 9. No entiendo por qué siguen con una exigencia tan sin sentido”. criticó Lorena, quien se acercó hasta la Secretaría Nacional de Deportes (SND) para inmunizar a su hijo.

La mujer comentó además que su fecha para recibir el segundo componente de la Sputnik V ya pasó hace tiempo, por lo que consideró totalmente injustificado tener que volver en otro momento siendo que ya se encontraba en el lugar.

“Por motivos laborales no pude venir antes. Hoy, que vine con mi hijo, quería aprovechar. Ahora no sé si voy a poder volver el viernes”, lamentó Lorena.

Sobre la disposición de ajustarse a la terminación de cédula, que rige para quienes deben recibir la segunda o tercera dosis anticovid, el director del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), Héctor Castro alegó que se debe a que todavía hay una gran cantidad de personas que deben recibir AstraZeneca y Sputnik V y que mediante a la terminación de cédula se desea evitar la aglomeración en los puestos de inmunización.