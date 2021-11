Bicameral asignó fondos que serían destinados a suba salarial en Senadores

La referida comisión asesora del Parlamento elevó su dictamen sobre el proyecto de Presupuesto General de la Nación (PGN) 2022 a consideración de la Cámara de Diputados, que analizará el tema el próximo miércoles 10.

En el resumen que contiene las modificaciones introducidas al proyecto presentado por el Poder Ejecutivo, entregado por el presidente de la bicameral, senador Juan Darío Monges (ANR), se puede notar en el último lugar del cuadro de reasignaciones que el Legislativo fue beneficiado con G. 14.053 millones (US$ 2 millones).

No se señala, sin embargo, para que se contempló el referido monto, tampoco se dio alguna explicación al respecto en la conferencia de prensa que el senador Monges convocó el martes 2, para dar a conocer los grandes números modificados al PGN 2022.

El ministro de Hacienda, Óscar Llamosas, en la conferencia de prensa del jueves 4, que llamó para sentar postura ante el dictamen de la comisión, fue consultado sobre este punto, pero tampoco supo responder a que se destinarían estos recursos previstos para el Parlamento.

Luego de algunas consultas realizadas a los legisladores, extraoficialmente se supo que los fondos están previsionados en el proyecto de presupuesto 2022 dentro de un rubro que se denomina “199 otros gastos de personal”, lo que implica que aún no fueron asignados a un gasto específico y que esta decisión se tomaría cuando se trate el tema en las cámaras.

Explicaron que estarían asignados para realizar futuras reprogramaciones que podrían ser dirigidos a pago de bonificaciones o para devolver el aumento salarial que los funcionarios de la Cámara de Senadores y del Congreso (programa administrado por el Senado) recibieron en los primeros cuatro meses del presente ejercicio 2021, que luego se dejó sin efecto debido a las críticas de la ciudadanía.

Ese aumento fue aprobado entonces a pedido del presidente del Senado, Óscar Salomón, y cuando se supo generó un fuerte repudio de la ciudadanía, que venía de un duro año económico debido a la pandemia por covid-19.

La mayoría de los funcionarios que fue beneficiado con ese incremento salarial, según indicaron las fuentes, recurrieron a la Corte Suprema de Justicia con una acción de inconstitucionalidad y lograron una resolución favorable, por lo que esos fondos previstos se usarían principalmente para reponer la suba salarial el próximo año. Coincidentemente, el impacto en las finanzas públicas de ese aumento otorgado a inicios del presente ejercicio ronda los G. 14.000 millones, indicaron las fuentes.

El clasificador presupuestario que acompaña el proyecto de presupuesto también abre un abanico de posibilidades en ese rubro 199, definido como gastos ocasionales, asignados al personal durante el ejercicio fiscal por otros conceptos, tales como: causas presupuestarias o administrativas justificadas; remuneraciones al personal por efectos de disposiciones legales o presupuestarias, diferencia de remuneraciones durante el año; devolución de remuneraciones depositadas en la Tesorería General o cuenta de origen.

También indemnizaciones por accidentes ocurridos en actos de servicio; por retiros incentivados y asignaciones del personal por desvinculación laboral con entidades por causas legales predeterminadas diferentes a programas de retiro de empleados públicos; y salarios caídos para funcionarios y empleados y/o contratados y otras asignaciones personales ordenadas por resoluciones o sentencias judiciales.

Diputados con 50 asesores

El dictamen de la Comisión Bicameral también contempla la creación de 35 cargos en el Poder Legislativo, según el informe que dio a conocer el Ministerio de Hacienda la pasada semana.

La cartera había sentado postura sobre las modificaciones planteadas por la bicameral y adelantó que no las acompaña porque eleva el tope de gastos en US$ 35 millones, crea 1.209 cargos que vuelven más rígido el gasto público y aplica recortes a programas considerados necesarios.

Dentro de ese paquete de cargos, al Congreso se le asigna 35 que no estaban previstos dentro del proyecto que el Ejecutivo presentó en setiembre ni en la adenda que luego le sumó en octubre.

Los técnicos explicaron, sin embargo, que estos cargos habrían sido asignados a la Cámara de Diputados y en realidad se crearon 50 cargos de asesores, pero 15 se compensan con la eliminación de algunas vacancias por lo que finalmente la diferencia que se puede notar es 35.

La creación de estos cargos de asesores representa en el presupuesto 2022 de unos G. 1.100 millones, atendiendo que recibirán salarios de G. 3.500.000, G. 4.500.000 y G. 6.000.000 mensuales.

Comisión se reúne en la fecha

La Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados analizará este lunes el dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto del Congreso sobre el PGN 2022.

El organismo asesor de la Cámara Baja deberá emitir su dictamen, que servirá de referencia en la plenaria prevista para el próximo miércoles 10, ocasión en que tomarán una decisión sobre el plan de gasto que presentó el Poder Ejecutivo.

La Comisión de Presupuesto está presidida por el diputado Tadeo Rojas (ANR-cartista), que fue vicepresidente de la Comisión Bicameral de Presupuesto y hará de vocero en la plenaria del miércoles cuando se trate los diversos programas.

La bicameral dictaminó a favor de la aprobación de un presupuesto con un aumento de US$ 35 millones por encima del tope establecido por el Ejecutivo y para calzar parte de esta diferencia inflaron los ingresos en concepto IVA y del impuesto al tabaco.

El Ejecutivo había presentado un proyecto de presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones), que incluye proyecto inicial más adenda; y la Comisión Bicameral aprobó un total de G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), lo que implica un incremento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones). De ese monto, US$ 35 millones están por encima del monto total solicitado, aunque se mantiene dentro del margen de déficit fiscal de 3% del PIB que se había solicitado.