Bloquean alcoholera de Petropar en Mauricio J. Troche

Desde esta mañana, miembros del Sindicato de Trabajadores de Petropar iniciaron el bloqueo de los portones de acceso y salida a la fábrica de alcohol de Petropar e impiden el ingreso de camiones cargados con caña dulce para la molienda. La medida de fuerza será de forma indefinida hasta tanto representantes del Gobierno o del Ministerio de Hacienda se acerquen a conversar con los sindicalistas, que defienden los recursos del ingenio.

“Quieren sacar unos 50 millones de dólares de nuestros recursos y ni siquiera comunican con qué fin, con esa plata se debe pagar la deuda con PDVSA, hacer inversiones, pagar a funcionarios, entre otros. Nosotros no estamos de acuerdo con eso, si nos despojan de esa plata el día de mañana no podremos hacer más inversiones; inclusive vamos a llegar al punto de no poder pagar a los cañicultores por su producto”, alegó el secretario general del Sindicato de Trabajadores de la Planta de Alcohol Absoluto (Sitrapal), Marciano Godoy.

“Esta fábrica tiene más de 35 años funcionando y como toda máquina cuando llega cierto tiempo se tienen que cambiar los equipos; se hacen las inversiones, pero no es suficiente. Creemos que con la construcción del nuevo tren de molienda, Petropar va a recuperar su inversión; pero en esta situación solo va a seguir perdiendo ya que actualmente trabaja a medias”, indicó.

La Asociación de Cañicultores de Troche también se adhirió a la movilización de los sindicalistas ya que uno de los puntos principales que reclaman es que parte de los US$ 50 millones que Hacienda pretende redireccionar sería para financiar la construcción de un nuevo tren de molienda para esta ciudad, con el cual se “duplicaría” la capacidad de producción.

“No podemos quedar ajenos a la lucha, es un sueño largamente acariciado por los cañicultores la construcción de un nuevo molino que hoy día ya es una necesidad. Como ven, hay una gran cantidad de materia prima acumulada y la molienda ya no da abasto, es insostenible para nosotros”, expresó el presidente de la Asociación, Édgar Ortiz.

“A pesar de las millonarias inversiones, la planta funciona dentro de lo normal con algunas fallas, o sea que si no se invertía la fábrica ya se hubiera cerrado. Aproximadamente están entrando cerca de 80 camiones por día, eso no da abasto porque tenemos aproximadamente 500 camiones en playa esperando desde hace días. El nuevo tren de molienda tiene que salir a como dé lugar porque es lo que llegaría a sostener nuevamente a más de 40.000 familias que dependen de esto”, puntualizó Ortiz.

La Planta Alcoholera de Petropar en Troche cuenta con unos 400 funcionarios entre nombrados y contratados zafreros y trabaja de forma directa con más de 2.000 productores con unas 12.000 hectáreas de plantación de caña dulce.