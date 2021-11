Gobierno logra acuerdo con funcionarios de Petropar y protesta va a cuarto intermedio

Gerardo Parodi, representante de los sindicatos de Petróleos Paraguayos (Petropar), informó que esta tarde se concretó una reunión con las autoridades del Consejo Nacional de Empresas Públicas (CNEP), Petropar, Hacienda y de la Función Pública, además de sus colegas para que sean atendidos sus reclamos, y así, se levante el bloqueo de los portones de las plantas de la empresa estatal.

Recordó que esta mañana bloquearon los portones de acceso a las plantas de producción ubicadas en Villa Elisa y Mauricio José Troche (Guairá), hasta las 11:00 aproximadamente, y se declaró un cuarto intermedio tras recibir la convocatoria del Gobierno. “Declaramos un cuarto intermedio para desarrollar la reunión con los representantes del Gobierno, mañana realizaremos una asamblea para socializar con los compañeros lo conversado”, dijo.

La medida de fuerza consistió en impedir el paso de los camiones en las plantas. Los funcionarios exigen que no se despoje de US$ 50 millones que sería devuelto en diez años, luego de que se solucione el conflicto con Petróleos de Venezuela S.A (PDVSA). Con relación a la veracidad de esta negociación, Parodi indicó que sólo supieron que se trata de un borrador, no tuvieron acceso al documento en sí.

Además, los sindicatos exigen al Equipo Económico Nacional (EEN) y CNEP que aprueben la licitación para la instalación de una nueva línea de molienda en su alcoholera en Troche, en el que pretende gastar más de US$ 25 millones y días atrás se realizó la apertura de ofertas.

Cuestionamientos

El director de Empresas Públicas, Elvio Brizuela, había explicado en declaraciones anteriores los motivos por los cuales no se aprobaba la licitación del tren de molienda. Había mencionado que se les dio “tareas”, y según la conformidad de su cumplimiento, se aprobaría la compra.

Brizuela indicó que se solicitó un estudio de los procesos para definir la necesidad real de recursos humanos en la planta de Troche y, por otro lado, un plan de aumento de productividad de los cultivos de caña de azúcar, para ir “ajustando los precios de la materia prima sin sacrificar ingresos de los productores”.

Además, la planta de Troche tiene más de 400 empleados, mucho más de lo que necesita para poder funcionar, de hecho, existe la histórica denuncia de que la citada fábrica se utiliza como botín político.

Los sindicatos que se encuentran movilizados son de Trabajadores de Petróleos Paraguayos (Sitrappar), de Profesionales de Petróleos Paraguayos (Siproppar) y el Sindicato Nacional de Trabajadores de Petróleos Paraguayos (Sintrapp), de Funcionarios de Petróleos Paraguayos (Sinfuppar) y de Trabajadores de la Planta de Alcohol Absoluto de Troche (Sitrapal).