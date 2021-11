Paraguay debe dar un buen uso a la renta eléctrica, reiteran desde la campaña Itaipú 2023, Causa Nacional

Si se mantiene la actual tarifa de Itaipú (US$ 22,6 kW mes), es imprescindible que se le de un buen uso a la renta eléctrica que así se generará, aseguran desde la campaña Itaipú 2023 Causa Nacional. Explican que, de acuerdo con datos oficiales, sobrarían US$ 560 millones en el 2022, de los cuales US$ 280 millones año serían para el Paraguay. “¿En qué debería emplearse ese dinero?”, preguntan, porque Itaipú ya cubre plenamente sus gastos de explotación (operación, mantenimiento, reparación y reposición de unidades generadoras y de equipos auxiliares).