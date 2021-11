Itaipú: instan a no bajar la guardia para negociaciones de la tarifa 2022

Acerca del planteamiento que hizo el gobierno paraguayo al brasileño, de mantener la tarifa actual de Itaipú para el 2022, pese a que se reduciría ya la deuda que conforma su estructura de costos, el ex presidente de la ANDE, Pedro Ferreira, se mostró cauto e incrédulo.

Dijo que lo importante es no bajar la guardia. “Puede ser que esta presentación paraguaya fue para ganar meses de tiempo para venir en diciembre con una solución que cocinó a nuestras espaldas”, apuntó.

Además, señaló que “si te vas junto a un país enorme, que funcionan como imperio, no podés decir: vos querés esto y yo quiero esto, porque te va a ganar la discusión porque tiene más fuerza, más poder y más capacidad de coacción”.

En ese sentido, manifestó que para ganar esta negociación, se debe hacerlo en lo intelectual, bajando una posición que se pueda defender tan bien y el otro no encuentre argumentos para rechazar, y hasta le genere vergüenza el no darnos lo que merecemos.

También cuestionó que conceptualmente le falte contenido a la propuesta paraguaya. “El objetivo no es bajar o subir la tarifa, sino que el beneficio sea paritario”, apuntó.

Eso implicaría que todas las maquinarias de Itaipú deberían tener todos los mantenimientos y que el que más usó, sea el que corra con los gastos. “El que más usó estas maquinarias debería pagar el costo de reposición, y no el que todavía ni siquiera usó”, sugirió.

Por otra parte, señaló que bajar no más la tarifa puede ser muy malo o muy bueno, dependiendo de si es que al mismo tiempo Brasil nos dice que como país podemos disponibilizar la energía que querramos y que no está bien que nos obliguen a ceder porque no tenemos condiciones de aprovechar.

Soberanía

Por otra parte, el parlasuriano Ricardo Canese, observó que si lo que dice ahora el canciller Euclides Acevedo es que se quiere mantener la tarifa en 22,6 US$/kW mes, entonces hay un cambio en relación a la propuesta hecha por el mismo ministro de Relaciones Exteriores, que hablaba de bajar a 18,75 US$/kW mes para el 2022, según la propuesta oficial que en mayo pasado entregó al Congreso Nacional. “Habría un cambio en la postura del Gobierno”, dijo.

Canese criticó que en esa propuesta se niega la soberanía nacional, es decir, que Paraguay tiene soberanía hidroeléctrica para exportar libremente su energía al mercado brasileño o terceros países.

También dijo que el Gobierno se mantiene en que no se puede ajustar la compensación por la cesión de energía, lo que es otro hecho grave. Además de otro punto cuestionable, que sería de mantenerse la tarifa, se utilicen los fondos remanentes con un sentido discrecional cuando deberían servir para obras de infraestructura eléctrica y para ampliar la tarifa social que genere empleo y producción.

Hay temor porque “somos más débiles”

Para el ex senador, Miguel López Perito, Paraguay tiene todo el derecho de plantear un precio justo por la energía que le corresponde, pero que hay que considerar también que hay un tema de fuerzas y de quien tiene más capacidad de imponer sus intereses.

“Históricamente somos más débiles. Fuera de la negociación durante el gobierno de Fernando Lugo, que fue cuando se pudo triplicar el monto de la compensación por un acuerdo circunstancial, nunca hubo un posicionamiento lo suficientemente enérgico de Paraguay como para vender a mejor precio su energía”, comentó quien entonces fuera el jefe de Gabinete de aquel gobierno.

López Perito también se mostró incrédulo ante la posibilidad de que se logre mantener la tarifa cuando se bajen los costos a consecuencia del pago de la deuda de Itaipú. “Veo difícil que se pueda mantener el precio de la tarifa cuando el costo baja 60%. Por supuesto Brasil, que es el que lleva el 80% y tanto de la energía, va a querer pagar el precio barato. Pero el tema principal no es a cuánto vamos a vender la electricidad que no usamos, aunque es cierto que hay que sacarle el máximo provecho, sino tener un plan energético capaz de usar la energía barata de Itaipú”, expresó.