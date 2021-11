PGN 2022: Comisión de Diputados recomienda aprobar dictamen de la bicameral

Un informe de la referida cámara señala que la Comisión de Presupuesto, presidida por el diputado Tadeo Rojas (ANR-Central), analizó los alcances del dictamen de la Comisión Bicameral de Presupuesto respecto al PGN 2022 y las proyecciones remitidas en tal sentido.

“El dictamen fue por la aprobación sin modificaciones”, indica la nota que se dio a conoce luego de la reunión de los legisladores de la citada comisión asesora de la Cámara Baja.

Rojas, según el informe, señaló que la bicameral procedió a la creación de un fondo de emergencia para atender necesidades de instituciones de carácter social y también del Poder Judicial.

Sostuvo que “no se realizaron recortes en el Programa del Fondo para la Excelencia de la Educación y la Investigación (FEEI); ni en otros segmentos de gran sensibilidad, como se mencionó equivocadamente en algunos medios de comunicación o redes sociales”.

El parlamentario dijo que lo único que se redireccionó de dicho programa, fue un remanente destinado al Ministerio de Educación y Ciencias (MEC), para compra de alimentos y kits escolares.

“Aprovecho para aclarar que no se hizo ningún recorte en dicho programa. Se utilizaron 17 millones (de dólares) de saldos disponibles, para asignarle al MEC para compra de alimentos y kits escolares. Al mismo tiempo, se aprobó un articulado donde se autoriza al Ministerio de Hacienda la utilización de esos recursos y el compromiso de que deben ser repuestos de manera gradual”, explicó el congresista de acuerdo con la nota de la cámara.

“No se ha tocado ningún programa. No tiene recortes Becal, no tiene recortes la asistencia a niños de primera infancia”, aseguró el legislador Rojas de acuerdo con el informe.

El resumen del dictamen que dio a conocer el presidente de la bicameral, senador Juan Darío Monges (ANR), y las conclusiones del Ministerio de Hacienda hablan de que G. 119.000 millones (US$ 17 millones) del FEEI fueron destinados para financiar kit y alimentos escolar, mediante un cambio de la fuente de financiamiento.

El programa kit y alimentación escolar estaba cubierto con recursos del Tesoro, pero el dictamen propone que se financie con los fondos del FEEI, con lo que liberan los recursos provenientes de impuestos para dirigir a gastos rígidos.

El presidente de Diputados, Pedro Alliana (ANR-cartista) convocó a sesión extraordinaria para el próximo miércoles 10, desde las 8:15 horas, a fin de considerar el proyecto de presupuesto 2022, presentado por el Poder Ejecutivo, como único punto del orden del día.

El Ejecutivo presentó al Congreso un proyecto de presupuesto de G. 92,2 billones (US$ 13.191 millones), proyecto inicial más adenda; y la Comisión Bicameral aprobó un total de G. 96,8 billones (US$ 13.840 millones), lo que implica un aumento de G. 4,6 billones (US$ 648 millones).

El Ministerio de Hacienda informó la semana pasada que el tope establecido fue sobrepasado en unos US$ 35 millones y que parte de esta diferencia se calzó inflando la recaudación de IVA e impuesto selectivo aplicado al tabaco.