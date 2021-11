Médica pide vacunación completa de personal de escuelas y colegios para 2022

“Que la maestra y la directora esté vacunada, que el personal docente y administrativo esté vacunado”, dijo Campuzano en conversación con ABC TV este jueves.

La médica se refirió así a la necesidad de que todos los adultos están inmunizados contra el COVID para el inicio del año lectivo 2022.

En relación a la vacuna para los niños, sugirió que cuando estén habilitados para recibir las dosis lo hagan y que de no hacerlo, realicen la asistencia a través de la modalidad virtual.

Lea más: Cifra de adolescentes vacunados no convence e instan a padres a inmunizar a sus hijos contra el covid

Campuzano hizo énfasis en que no se puede cercenar el derecho a la educación de los niños y adolescentes, pero que sí se necesita la consciencia de los padres a la hora de llevar a sus hijos a los vacunatorios.

“La vacunación es importante y trascendente, hay que recordar que los adolescentes y los niños no hacen una enfermedad manifiesta. Sin embargo, pueden hacer complicaciones como la del síndrome inflamatorio multisistémico, que en general se presenta a partir de la tercera semana hasta la sexta”, explicó la doctora.

Lea más: ABC Color habilita puesto de vacunación para dosis anticovid

Además, indicó la gravedad que podrían representar los niños y adolescentes como transmisores del virus para personas mayores. Lamentó también la desinformación que algunas personas propagan sobre teorías que no son ciertas. “Hay muchas mentiras, informaciones falsas, tratan de mentir a la gente. Algunos de ellos (los difusores) ya están vacunados”, opinó.

Lea más: Ninguno de los fallecidos de ayer estaba vacunado contra el covid

Campuzano añadió que no debe haber miedo en los padres ni en los niños y adolescentes para recibir las dosis. “Esta generación de adolescentes ya recibió 15 a 17 vacunas en sus vidas, no ocho como la mayoría de los adultos. Ellos van a recibir Pfizer, que ya no es una vacuna de uso de emergencia, sino aprobadas plenamente”, manifestó.

Como dato científico, la médica dijo que unos 50.000 niños y adolescentes con enfermedades de base ya se vacunaron y todos están bien. El virus solo afectó a seis de ellos, pero ya se recuperaron. “Los beneficios son infinitamente superiores a los riesgos”, finalizó.