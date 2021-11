No vacunados con obesidad son los que más se internan por covid-19

En las semanas epidemiológicas 43 y 44, o sea, hasta el seis de noviembre, hubo 90 pacientes internados por covid-19 no vacunados y 33 que sí se habían inmunizado, según el último informe de la directora interina de Vigilancia de la Salud, doctora Sandra Irala.

Acorde el reporte, entre los no vacunados la mayoría de los internados tiene entre 40 y 59 años de edad, sumando 39 personas en esas condiciones, mientras los internados vacunados en esa misma franja etaria son apenas siete.

Además, entre los no vacunados, la mayoría padece de obesidad (el 57% de los casos), mientras los otros dos factores de riesgo principales son las cardiopatías y las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas (EPOC).

“Tenemos que ser conscientes, evaluar el propio riesgo, ver cómo puedo enfermar y complicarme. Entonces, el perfil del que se está internando es el que tiene 40 a 59 años y que tiene obesidad y no está vacunado”, remarcó el sábado, en conferencia de prensa, la doctora Irala.

Es relevante, empero, que mientras los no vacunados con obesidad son 20, esa cifra cae a 5 entre los vacunados. Los no vacunados con cardiopatías son diez, mientras los vacunados con ese factor de riesgo son siete en el informe. Con enfermedades pulmonares, entre los no vacunados son diez, mientras entre los vacunados, apenas dos.

La diabetes es factor de riesgo incluso para vacunados

Entre los vacunados, la mayoría de los internados por covid son mayores de 60 años con diabetes miellitus (DM), “una enfermedad que genera una respuesta inmunitaria deficitaria, o sea que mi respuesta para defenderme de las infecciones y superarlas es menor que en el resto de la población”, advirtió Irala.

Los casos de covid-19 tienen un aumento sostenido en nuestro país desde hace cinco semanas. Así como los infectados, crecen los internados y los decesos, siendo los no vacunados una mayoría entre los internados UTI y fallecidos.

En estas circunstancias, Salud Pública insiste en su campaña de vacunación anticovid. Todos los puestos están habilitados para aplicar primeras y segundas dosis a personas de 12 años en adelante. Desde mañana habrá tercera dosis para mayores de 18 años que hayan recibido la segunda hasta el 30 de junio.