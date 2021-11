Piden que la regulación de los juegos de azar sea técnica

Desde 2019, en la Cámara de Diputados hay dos propuestas de regulación de juegos de azar, una es de la Comisión Nacional de Juegos de Azar (Conajzar), presidida por José Antonio Ortiz Báez, y la otra, una iniciativa parlamentaria que fue elaborada en colaboración con el extitular de esa comisión, Javier Balbuena. Las iniciativas fueron desempolvadas en medio de las críticas a la “legalización” de tragamonedas en sitios prohibidos por Ley N° 1016/97 y el Decreto N° 3083/15, medida que buscan anular con el proyecto de ley que tiene ya la media sanción de la cámara baja y actualmente se encuentra en el Senado.

Los empresarios del sector se unieron y de manera unánime rechazaron la pretensión de Ortiz. Las críticas las resumieron en seis puntos, que fueron entregados por escrito a la cámara.

El presidente de la Cámara Paraguaya de Juegos de Azar, Aníbal Salomón, cuestionó que el proyecto de ley se haya elaborado a espaldas del sector, que es desordenado y sin criterios técnicos que respalden sus inversiones. “Es de aplicación imposible”, dijo en conversación con ABC. Reconoció que es necesaria una actualización de ley vigente, pero ese proceso amerita una discusión participativa y transparente.

La representante de la Asociación de Operadores de Juegos de Azar (Apoja), Lorena Rojas, destacó la desconfianza que genera Ortiz y sobre todo que su proyecto carece de un perfil técnico para lo que sería la Dirección Nacional de Juegos de Azar (Dinajzar). “Hoy tenemos una ley que fue quebrantada. Queremos que sea una administración técnica, honesta, transparente, que ya no se tenga que recurrir a recursos para tener acceso a la información y que te dan al límite y encima responden lo que les queda mejor a ellos (y no lo que se pide o corresponde)”. Además, se preguntó qué ocurriría si la regulación de juegos de azar esté a cargo de una sola institución, bajo criterios políticos y a cargo de una persona que poco o nada entiende de la industria lúdica. “Por culpa de una resolución fantasiosa, mentirosa y peajera y respaldando la ludopatía infantil nos expone en vitrina a los empresarios bajo un estigma de lavadores de dinero. No es así”, recalcó.

La líder del la Asociación de Empresarios de Juegos de Azar (Apeja), Adriana Gorchs, afirmó que ciertos políticos pretenden que en menos de un mes se concrete un acuerdo y calificó de mentira que hace años está en análisis el documento para sancionarlo en la brevedad. “Imposible. Necesitamos más tiempo, hay muchos artículos que modificar”, afirmó.

“Iniciativa parlamentaria”

El presidente de Conajzar, José Ortiz, dijo a ABC que los propuestas que se encuentran en el Congreso corresponden a la iniciativa parlamentaria. “Nosotros sólo dimos nuestro parecer sobre sus fortalezas y debilidades”, dijo a ABC. Se ratificó en su respuesta cuando se le insistió que uno de los proyectos es suyo, y se puso a disposición para desarrollar este y otros planteamientos que sean de interés público. La entrevista quedó pautada para el martes, horario que sigue sin confirmarlo.

Archivo lo contradice

En octubre del 2019, ABC publicó declaraciones de Ortiz referente a su propuesta entregada al Parlamento. Además, en abril de ese año, el funcionario adelantó detalles del proyecto ante sus colegas de otros países en el Seminario de Tecnología al Servicio de las Loterías, actividad desarrollada en Medellín (Colombia), organizada por la Corporación iberoamericana de loterías y apuestas de Estado (Cibelae).

En esa ocasión, Ortiz comentó que sumió el cargo seis meses atrás y que se encontró con una ley desactualizada. Informó que se encontraba abocado a la etapa final de presentar un proyecto de ley de modernización de lo que es la legislación relacionada a la regulación del juego. “Lo que nos permitirá estar en coordinación con los tiempos nuevos”, dijo y recalcó la necesidad de tener mayor previsibilidad y sostenibilidad.

Además se animó a detallar que su propuesta es polémica, ya que “podría colisionar con ciertos intereses” con relación a los permisos que otorga a las municipalidades y su intención de eliminar esa potestad.