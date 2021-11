Preocupan bajas cifras de vacunados y rebrote de covid

El doctor Nelson Arboleda, con 18 años trabajando en los Centros de Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), visitó ABC y dio un pantallazo general de lo que fue y es la pandemia por covid-19. Aseguró que vacunas no van a faltar e insistió en la necesidad de que la población paraguaya se inmunice contra la enfermedad. También consideró alta la posibilidad de que el país vuelva a tener complicaciones en el sistema sanitario debido al avance del coronavirus.

- Están apareciendo dos píldoras a nivel mundial. ¿Hay más industrias farmacéuticas tratando de encontrar la solución al covid?

- Sí. Para darle la respuesta corta. Yo tuve la oportunidad de trabajar por muchos años en el VIH. Hoy en día ya no escuchamos el VIH - Sida mucho, y eso fue, gracias a Dios, a los medicamentos que tenemos. No tenemos una vacuna para el VIH todavía, pero tenemos los antiretrovirales. Las personas hoy en día no mueren por VIH. La persona que es juiciosa, una vez testeamos esa persona, se identifica que es positiva, se le dan sus medicamentos y vive una vida normal.

Lo mismo estamos viendo, con mucha más rapidez, con el coronavirus, gracias a los avances científicos, a lo que hemos podido invertir en la ciencia. Nuestros científicos en Estados Unidos ahora ya han podido salir con una vacuna y ahora, como usted comenta, tenemos antivirales muy prometedores que están ahora siendo rigurosamente analizados tanto por la FDA como por el CDC para asegurar de que sí, son efectivamente seguros, son efectivos.

- O sea, ¿hay varios retrovirales esperando aprobación actualmente?

- Correcto.

- ¿Por qué considera usted que todavía no ha sido aprobado el uso de emergencia de la Sputnik V, por ejemplo, en Estados Unidos?

- Muchos países han utilizado diferentes plataformas, diferentes vacunas. Unos hicieron negociaciones, otros hicieron donaciones. Acerca de las vacunas en los Estados Unidos, que se analizaron para usar, se apostó por esa buena tecnología. Se dijo, vemos con mucho entusiasmo y vemos ensayos iniciales muy positivos, por ende se usaron esas vacunas. Y cada vez se ha sido más específico con cuáles de ellas usar. Otros países han utilizado otras clases de vacunas, sea por disponibilidad, sea por costo, pero creo que eso es lo que en algún momento cada país va a escoger, digamos, qué quieren usar, cuál es la mejor plataforma y, lo más importante, qué le está dando buenos resultados.

Si el país, el ministerio dice, bueno, estas vacunas me funcionan a mí, veo las tasas bajas, nos parece muy adecuado y, obviamente, tiene el respaldo de la Organización Panamericana de la Salud (OPS), nosotros como entidad le apoyaremos en esas decisiones, le daremos informaciones de lo que nosotros estamos viendo en nuestro lado también.

- La gente que se ha vacunado con Sputnik V no puede entrar a Estados Unidos. ¿Habrá un momento en que puedan hacerlo?

- Los análisis para las vacunas se hacen es más bien a nivel de la Organización Mundial de la Salud (OMS). La FDA regula vacunas que se usan dentro de los Estados Unidos, pero la Organización Mundial de la Salud es la que ve las vacunas de otros países.

- ¿O sea que cuando la OMS autorice, Estados Unidos autorizará la entrada de gente con Sputnik?

- Creo que va a haber una revisión continua por parte de los CDC de toda la información que está llegando y la efectividad de muchas vacunas.

- La tercera dosis, ¿cuándo es opcional y cuándo es necesaria?

- De nuevo, depende de dos factores, le diría yo. Uno, de la carga viral o el número de casos que usted está viendo. Si usted no tiene muchos casos en su comunidad, quizás no necesite vacunar más, no hay casos, no se está transmitiendo. Esa es una. La otra es la disponibilidad, porque no queremos obviamente poner una vacuna número tres a una persona que no ha recibido la vacuna número uno. Entonces es un balance que el Ministerio de Salud debe hacer con los técnicos. Tengo entendido que aquí también hay una comunidad de científicos que está asesorando de una manera muy adecuada al Ministerio de Salud. Nos parece eso excelente, que sean los académicos, los expertos del sector privado también, y que le den esa retroalimentación al Ministerio de Salud.

- La pandemia puso patas para arriba a la OMS, al Mecanismo Covax. ¿Está preparado el sistema, a nivel mundial, para enfrentar este tipo de cosas?

- Nosotros, yo, como les comentaba, me especialicé en epidemias y pandemias. Llevo 20 años preparándome para la gran pandemia, y me llegó. Ahora, les comentaba, llevaba preparándome y hay muchas entidades que llevan preparándose, y desafortunadamente nos cogió por sorpresa y nos enseñó mucho esta epidemia.

Esta enfermedad, creo que dio una llamada de atención. Va a hacer que muchas entidades, incluida la OMS, piensen una forma de reformarse, porque necesitamos estar más preparados en muchos aspectos, mejorar la forma en que los países pueden identificar rápidamente una enfermedad, tener el personal capacitado de los hospitales para identificar temas epidemiólogos, tener más gente en los laboratorios, y, por último, de una manera más equitativa a nivel global poder asegurar que tengamos los equipos adecuados, las vacunas que sean distribuidas de la mejor manera. Por ende, le contestaría que sí. Hay un esfuerzo de parte de lo Estados Unidos y hay esfuerzos grande a nivel global, que sabemos que tenemos que mejorar para poder estar listos para la próxima pandemia.

- Del 1 al 10, ¿cuáles son las posibilidades de que se nos vuelva a complicar muy extremamente la situación en Paraguay, siendo 10 lo más alto?

- Yo diría que en siete.

-Es una cifra alta. Lo ideal sería estar en un cinco, un cuatro aunque sea...

- O un tres.

- Están viendo como que se está viniendo otra vez la tormenta?

- Sí, vemos que están incrementando los casos de nuevo, hasta en los Estados Unidos en las últimas semanas hemos tenido incrementos. Lo hemos visto otra vez en Europa, pero nos preocupa que tenemos bajas cifras de vacunación aquí, en el país, y cuando tenemos la capacidad de nosotros hacer algo, y tenemos la vacuna, tenemos que utilizarla, y eso es vital.