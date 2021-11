Es prioridad asegurar que los niños tengan vacunas anticovid, resalta Nelson Arboleda, experto en salud de la Embajada de Estados Unidos

Con 18 años trabajando en los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el doctor Nelson Arboleda, especializado en epidemias, explicó a ABC cómo funcionan las vacunas de mRNA e hizo un análisis general sobre la pandemia de covid-19.

-¿Por qué creer en una vacuna que se aprobó tan rápido, con mayor rapidez en el planeta?

- Bueno, estas vacunas nuevas... Son varias vacunas, pero imagino que la pregunta es de la Moderna y la Pfizer, que son de la mRNA. Y son vacunas que sí, efectivamente se han hecho rápido, pero no fue en meses que se hizo esa vacuna. Son vacunas que se llevan planeando ya más de una década…

-¿Hace más de diez años que ya se estaban planeando?

- Correcto.

- Nos pareció leer que esta era una vacuna que se estaba planeando para otro tipo de virus, igualito al del covid, y que lo que hicieron fue tomar lo que ya se había desarrollado hasta ese entonces y siguieron caminando. ¿Es así?

- Sí. Realmente esto es… hablaba con los colegas que trabajan en el Instituto Nacional de Salud, el NIH, que fueron también algunos de los que han sido los científicos detrás de todo esto, y la forma en que funciona esta vacuna es totalmente… es lo más, lo más nuevo que hay. Y es tan efectiva y tan segura, que lo que hace es como que… haga de cuenta que le entra un email a su cuerpo, le entra un correo electrónico, le entra un mensaje de Whatsapp a su cuerpo y le dice qué hacer…

-En caso que aparezca el virus, le dice y le prepara, vos hacés esto…

- Exacto, entonces, es una tecnología increíble y no solamente (eso). Nos está demostrando muchos resultados en el momento con esta enfermedad, en esta epidemia, por ende en los Estados Unidos la mayoría de los casos que estamos viendo hospitalizados y las muertes, son personas no vacunadas. Y lo mismo estamos viendo en el Paraguay en las últimas semanas. Las personas que están ahora enfermándose, graves, son personas no vacunadas en el Paraguay.

Lea más: "La vacuna es la herramienta para detener esta pandemia", reafirma especialista de EE.UU.

- ¿Llegarán más vacunas donadas por Estados Unidos al Paraguay?

- Los Estados Unidos tienen una relación muy estrecha con el Paraguay en muchos temas, pero en el tema de Salud hemos acompañado, hemos colaborado y vamos a hacerle el seguimiento. Yo voy a estar al tanto de cómo está la situación. En el momento en que se necesiten más vacunas aquí, en el país, yo seré el primero que estaré allá, en la Casa Blanca, abogando por Paraguay.

-A Paraguay le prometieron entre 3 y 4 millones de dosis para noviembre, pero esas vacunas no se visibilizan, ni las compradas por Paraguay ni las que debían llegar por Covax. La provisión de vacunas, un año después ya debería normalizarse. ¿Cómo se va a solucionar esto?

- Bueno, no tengo los detalles de esas negociaciones que está liderando el Ministerio de Salud. Sé que ha habido algunos retrasos, como los ha habido en todo el mundo. A mí, ministros de salud de toda la región me llaman a diario, o me mandan un Whatsapp, tenemos problemas con esta vacuna, tenemos problemas con la otra. Sabemos de la disponibilidad a nivel global y lo que ha pasado en ciertos países ha llevado a una emergencia más marcada. A pesar de la disminución de casos aquí, en Paraguay, que es algo muy positivo, necesitamos que las personas de todos modos vengan a vacunarse, hay vacunas disponibles, van a haber más vacunas, y de las específicas que usted menciona, para que tengan todo el abanico.

Lea más: Tercera ola de covid: "creamos un escenario para regreso con fuerza del virus"

- Cuando usted dice, van a haber más vacunas, ¿es una esperanza suya, o una certeza?

-Yo diría que una certeza, porque sé que se está... la cadena de suministro se está preparando y está lista para enviar más aún.

-¿A Paraguay?

- A toda la región.

-¿Privilegia Estados Unidos los países donde la gente más quiere vacunarse?

- Sí, hay una serie de variables que se consideran. Primero, una de las variables es la capacidad del país. Y el Ministerio de Salud, cuando nosotros hicimos ese envío de 2 millones de vacunas, rápidamente pudo, primero, mantener la cadena de frío, que era una cosa que nos preocupaba mucho, nosotros pensábamos… todavía tenemos algunos países en la región que no han podido mantener un logística adecuada…

-Setenta grados bajo cero era, ¿verdad?

- Correcto. Y depende de cada una de las vacunas. Pero ayer, coincidentemente, también tuve la oportunidad de visitar esas neveras donde las tienen, la forma en que las están manejando, la rapidez con que lo han hecho. Entonces, a su punto, creo que el hecho de que Paraguay ha demostrado que apenas lleguen esas vacunas, las ponen en el brazo, es algo muy positivo para el Ministerio de Salud para seguir recibiendo, no solamente negociaciones, pero también donaciones de otros países.

- ¿Vendrán vacunas para nuestros niños?

- El tema de los niños y los adolescentes nos preocupa muchísimo. Quizás son los que más han sufrido durante estos meses estando… Sí, un método nuevo, estudiando desde sus casas, y el tema de la salud mental del futuro nuestro, nos preocupa muchísimo. Es importante vacunarlos. Es importante que lo hagamos lo antes posible.

- ¿Hay vacuna pediátrica?

- Sí. El ministro de Salud, estuve hablando ayer con el ministerio y es uno de los temas prioritarios asegurar poder tener esas vacunas. Sé que lo están trabajando y tengo entendido que el nuevo ciclo escolar empieza a inicios del próximo año, entonces es una de las prioridades asegurar que puedan tener estas vacunas lo antes posible.

- ¿Hay a nivel mundial vacuna pediátrica, o Paraguay va a experimentar con algo que no existe?

- Los niños en Estados Unidos ya se están vacunando y en algunos otros países de la región también ya se están vacunando.

Lea más: Vacuna Pfizer puede ser utilizada para niños de 5 a 12 años, dice referente de pediatras paraguayos

- ¿Qué hacemos respecto a quienes no se quieren vacunar?

- Educar. Creo que es responsabilidad de todos nosotros. Si tenemos un vecino, si tenemos un conocido que tiene ese temor, primero hablar, compartir información de los beneficios de la vacuna. Si no nos sentimos nosotros con la capacidad técnica o la penetración con esa persona para convencerlo, referirlo a un especialista. Que vayan a un médico que les pueda dar la información, que les pueda dar información veraz, que no sea lo que recibimos quizás a través de las redes, que muchas veces no es basada en evidencia, y quizá lo que está causando, que lo hemos visto mucho durante esta pandemia, es más mala información, miedo. Creo que más y más estamos viendo personas que se vacunan, que dejan ese miedo, y hay algunos que, como saben, nos demoramos un poco más, pero es importante, porque para que todos salgamos de esta situación, tenemos que asegurar llegar todos en conjunto a pasar ya al otro lado.

- ¿Nos quitaremos algún día los tapabocas?

- Sí.

- ¿Ese día está cerca? ¿Está lejos? ¿De qué depende?

- Estamos viendo en algunas regiones que, desafortunadamente, como hablábamos al principio, como en Europa, las personas están poniéndose de nuevo los tapabocas, están de nuevo restringiendo muchas actividades. Y en los Estados Unidos se están empezando a quitar los tapabocas. El alcalde de la ciudad de Washington, antes de que saliera esta semana de allá, había pasado ya la nota de que no necesitábamos ponernos tapabocas en sitios que sean adentro, y muchas personas están muy entusiasmadas con esta nueva recomendación, pero siempre tenemos que estar alertas; no se ha terminado el partido, el árbitro no ha dado el pitazo final, estamos cerca. Y todo eso lo podemos ver con los números, dónde estamos, y el Ministerio de Salud está compartiendo aquí ya esas cifras a diario, que nos dicen qué tan cerca estamos. Pero si me pide que le pueda pronosticar qué tan cerca estamos, yo diría que depende de nosotros. Depende de las personas que se vacunan, depende que en conjunto lleguemos al final del partido.