Alemán teme agresiones sexuales en la cárcel porque “anteriormente fue mujer”

El canal de televisión Bild Live, que pertenece al periódico Bild, que a su vez es el más importante de Alemania, publicó recientemente un material presentado desde Paraguay por el reportero alemán Philipp Lichterbeck.

El citado periodista vive en Río de Janeiro, Brasil, según su perfil de Twitter, pero vino a Paraguay exclusivamente para investigar el crimen de su compatriota Bernard Raymond Bredow, de 62 años, y de la hija de este, Loreena Lydia Bredow, de 14 años (en Alemania el citado apellido se escribe Von Bredow).

El atroz doble homicidio fue descubierto el 22 de octubre pasado en la compañía Patiño, en el límite entre Areguá e Itauguá.

Padre e hija fueron torturados hasta la muerte probablemente para que entregaran la contraseña de la caja fuerte dentro de la cual se presume estaban los certificados de autenticidad de unos costosos violines, considerados reliquias, que los mandantes del crimen pretendían vender posteriormente.

En un contacto desde Paraguay, Philipp Lichterbeck explicó a los dos presentadores de televisión de Alemania que estuvo con sus tres compatriotas presos, Volker Grannass (58), Yves Asriel Spartacus Steinmetz (60) y Stephen Jörg Messing Darchinger (51), justo antes de que fueran enviados a la penitenciaría regional Padre Juan de la Vega de Emboscada, donde se encuentran actualmente.

Volker está imputado por homicidio doloso en carácter de autor y por transgresión a la ley de armas. Yves y Stephen están imputados por homicidio doloso en carácter de cómplices y por transgresión a la ley de armas.

“Es un disparate”

“La Fiscalía los acusa de un complot por el tema de unos violines que se dice que en 2018 Bredow le había entregado a uno de sus amigos mientras él estaba de viaje. En ese tiempo, aparentemente, la casa sufrió un incendio y los violines se quemaron. La Fiscalía dice que eso no es verdad y que los tres escondieron los violines y tenían la intención de venderlos, para lo cual necesitaban los certificados de autenticidad. Se habla de que serían violines Stradivarius, que en mi concepto es un disparate, y que para obtener dichos certificados habrían torturado y asesinado a los Bredow”, contó el reportero a sus colegas que lo escuchaban desde Alemania.

El que supuestamente se quedó con los tres violines mientras Bernard Raymond Bredow viajó a Alemania era el ahora Yves Asriel Spartacus Steinmetz, según la investigación paraguaya.

“La Policía dice que encontraron los violines, que serían los violines en cuestión, que no se quemaron, y se encontraron en la casa de uno de los tres alemanes. Esa es la teoría. Sin embargo, no cuentan con pruebas de ningún tipo”, prosiguió el periodista enviado especial a Paraguay.

Los violines que supuestamente se quemaron fueron recuperados, efectivamente, de la casa de Volker Grannass, según había informado el equipo que indaga el doble homicidio.

Prensa sensacionalista

“¿Qué te dijeron los alemanes que fueron tomados presos?”, preguntaron los periodistas que dirigían el espacio desde Alemania.

“Estaban asustados, con temor, inseguros. Los tres dicen que nada tienen que ver con el asunto. De hecho, no estaban informados de lo que se les acusa y se sorprendieron cuando yo les informé de lo que eran acusados”, respondió desde Paraguay el reportero alemán.

“No existen pruebas de sangre y se puede decir que la prensa acá es muy sensacionalista y ya emitió una sentencia sin muchas pruebas. Uno de los alemanes habla de que tiene mucho miedo porque no tiene dinero y se necesita dinero para sobrevivir en una cárcel de Paraguay. El otro, tiene muchísimo temor porque es transexual. Anteriormente fue una mujer. Tiene mucho miedo. Menciona que su temor es ser comido vivo por los demás presos dentro de la cárcel”, siguió el enviado especial Philipp Lichterbeck.

“¿Has mencionado que serían comidos crudos en la cárcel?”, le insistieron desde el canal de televisión. “Sí. Tiene miedo de agresiones sexuales. No se pueden comparar las cárceles de Paraguay con las cárceles de Alemania”, detalló el periodista que entrevistó a los tres alemanes presos en nuestro país.

Extremadamente corruptos

Durante la emisión del material, el periodista que vino a Paraguay opinó que cree en la inocencia de los procesados, pero aclaró después que “los hechos son los que deberían hablar”.

“¿Cómo percibes al público y a la justicia en Paraguay?”, preguntaron desde Alemania.

“Evidentemente la prensa explota este caso y condena a los alemanes de entrada. No se analiza mucho. Tengo la impresión de que se inventan culpables, lo que también es el pensamiento de uno de los hombres. No se miran mucho los hechos ni las pruebas. La Fiscalía no ha encontrado armas, no ha hecho análisis de sangre y solamente tiene esa teoría. No tengo mucha confianza en esta justicia. Como la Policía paraguaya también es extremadamente corrupta, no tengo mucha confianza de que acá se aplique la justicia. Veremos”, finalizó su intervención Philipp Lichterbeck.

En su cédula dice que es un hombre

La Policía, la Fiscalía y hasta el Ministerio de Justicia de Paraguay, extraoficialmente, saben que uno de los alemanes encarcelados es transexual, pero aclararon que en su cédula de identidad de nuestro país dice que es hombre.

Según fuentes, al ser consultado, el alemán transexual reveló que ya se operó en su país.

Ninguna de las autoridades policiales, fiscales o penitenciarias reportó que la defensa del alemán haya planteado un recurso por su condición sexual, por lo que mientras tanto va a seguir siendo tratado como varón, tal como dice su documento y como reza el oficio judicial de reclusión.