Ganancias de bancos se recuperan, pero aún no llegan a niveles de pre-pandemia

El reporte de la banca matriz detalla que los bancos con mayor rentabilidad hasta el mes de octubre del presente año fueron: Itaú con G. 573.183 millones (US$ 83 millones); le siguen el banco Continental con G. 368.167 millones (US$ 53 millones), el Banco Nacional de Fomento, con G. 263.156 millones (US$ 38 millones), GNB, con G. 196.560 millones (US$ 28 millones) y Banco Atlas G. 142.984 millones (US$ 21 millones). En el último año y en plena pandemia, los bancos lograron utilidades por más de G. 2,34 billones (US$ 340 millones), y si bien representa un bajón del 21% con relación al ejercicio anterior, es uno de los segmentos que supo capear la crisis manteniendo niveles altos de solvencia y liquidez.

Lea más: Ganancias de bancos sumaron US$ 250 millones hasta agosto

Si bien los márgenes de operaciones de cambio y arbitraje y otras categorías del margen operativo crecieron, los de mayor peso como los márgenes financieros y de servicios por préstamos y tarjetas siguen sin recuperarse por completo, de acuerdo con lo observado en el boletín del BCP.

De acuerdo con el informe de estabilidad financiera del sistema, la rentabilidad está aún en niveles muy inferiores a los observados en el periodo pre-pandémico. Sin embargo, la trayectoria descendente se ha detenido desde abril 2021, mostrando un mejor desempeño desde el segundo trimestre del año. La reducción de los ingresos financieros y de servicios, han sido los componentes que explicaron, en mayor medida, la reducción de la rentabilidad.

Morosidad estable en 2,76%

De acuerdo con los datos del BCP, índice de morosidad de la cartera bancaria se mantiene estable y al mes de octubre fue de 2,77%, de octubre del año pasado y también inferior al 2,88% que llegó en setiembre último. Lo que revela que la capacidad de pago de los clientes no ha sufrido demasiada variación. No obstante, desde el BCP advierten que la morosidad podrá ir en aumento a medida que se vayan normalizando las condiciones del mercado y medidas excepcionales que se habían aplicado durante la pandemia.