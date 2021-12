Alta pena para Flavio “se debió a la solidez de las pruebas paraguayas”

“Esta causa se juzgó en el Brasil, principalmente porque Flavio probó ser ciudadano brasileño a pesar de que tenía también documentos paraguayos”, inició diciendo Fleitas en entrevista en el programa Momento Justo de la 730 AM.

Lea más: Condenan a 36 años de cárcel a Flavio Acosta por doble homicidio

En ese contexto, la autoridad consular manifestó que la condena fue posible porque “las pruebas fueron contundentes y categóricas”. Resaltó que esto significa “una gran victoria para la justicia paraguaya, porque es el primer caso que se juzga en el exterior con pruebas paraguayas y que hayan sido aceptadas, pese al intento de la defensoría pública por desmeritarlas”.

“El fallo emitido por el tribunal fue unánime o al menos se decidió por mayoría absoluta” y de esta forma la condena quedó establecida en 36 años por los homicidios de Pablo y Antonia, ocurridos durante una emboscada perpetrada por Flavio Acosta Riveros y su tío Wilson Acosta Marques, el 16 de octubre de 2014 en Villa Ygatimí, departamento de Canindeyú.

Tras conocer el veredicto del Tribunal do Júri la jueza Mychelle Pacheco Cintra Stadler señaló “que esta causa era muy importante porque atentaba contra la libertad de prensa” y tuvo sus consecuencias en el periodismo paraguayo.

Detalles del proceso

Las diferencias del proceso judicial entre Brasil y Paraguay son muy marcadas, primeramente porque Flavio Acosta Riveros fue juzgado por un Tribunal Popular. “Todo ese procedimiento se inició con la selección, de entre 50 personas que concurren para ser jurado popular, de siete personas. Estuvieron presentes 40 en total, pero la Fiscalía y la defensa pidieron la exclusión de tres personas cada una. Así quedaron las siete, cuatro mujeres y tres varones”, detalló Fleitas.

El Tribunal do Júri o Tribunal Popular escuchó los testimonios, dos que fueron propuestos por el Ministerio Público y dos por la defensa; Fleitas lamentó la cuestión de los traductores que “dejaban mucho que desear, porque evidentemente no sé si no entendían bien lo que se se le señalaba o trataban de resumir”.

Lea más: Muerte de Pablo desnudó realidad de Ypejhú

Luego añadió que el promotor federal la defensa tuvieron una hora y media cada uno para exponer sus alegatos. Durante este tiempo el promotor Lucas Cavini resaltó el trabajo técnico policial y el cruce de llamadas, además de la ubicación desde la que se hicieron. Mientras que el defensor público Vitor Tavares apeló al nacionalismo, al resaltar que Flavio era brasileño, según fue relatando Fleitas.

“Cuando las partes terminaron la argumentación, me hicieron salir a mi del estrado judicial, porque yo no era parte del proceso. Ahí comenzaron a deliberar”, expresó Fleitas. Luego de esto se dio a conocer la condena que fue comunicada a Flavio, quien adelantó que apelaría la decisión.

Una mentira de Flavio

Sobre la declaración de Flavio Acosta en juicio, el cónsul paraguayo dijo que él intentó justificar las llamadas constantes a Vilmar “Neneco” Acosta Marques. “Supuestamente le llamó a Neneco, porque él quería hablar con él (con Pablo) y que en las otras llamadas ya estuvieron hablando de tonterías”. Fleitas calificó como “bastante inverosímil” la versión presentada por Flavio.

De hecho, el propio fiscal Lucas Cavini señaló en sus alegatos, después de escuchar al acusado, “el reo está exonerado de decir la verdad, pero si es para mentir, que mienta bien y que no venga a burlarse de nuestra inteligencia”.

En ese contexto, “la jueza leyó su relatorio y luego consultó a Flavio si apelaría la condena, a lo que él respondió que sí, que apeló a una instancia superior”, pero sería muy difícil que se revierta eso ante la solidez de las pruebas presentadas, sostuvo el cónsul paraguayo.