Paraguay recibió hoy US$ 19,7 millones de la Argentina por cesión de su energía en Yacyretá

Las transferencias anteriores fueron realizadas el 24 de marzo, US$ 15.789.686,75; el 1 de octubre, US$ 823.366,51. Luego el 8 de octubre remitieron otros US$ 4.727.626,27 y el 3 de noviembre último, US$ 4.684.091,72. Todo el dinero fue entregado al Ministerio de Hacienda, señalan desde la Entidad Binacional Yacyretá.

La deuda total del vecino país por la cesión de energía producida por la Central, y que corresponde a Paraguay, rondaba los US$ 100 millones y con la transferencia realizaron hoy, las autoridades argentinas cumplieron con lo que habían prometido remitir en este año.

En 2020, la parte paraguaya de la EBY recurrió a la Cancillería Nacional para que intermedie ante el Gobierno argentino sobre las deudas pendientes. Posterior a eso, el vecino país transfirió a Paraguay unos US$ 45 millones a cuenta de mayor cantidad, o de la deuda pendiente con nuestro país por este concepto. recordaron.

De acuerdo a publicaciones previas de este diario y a las fuentes consultadas, la suma de US$ 21.340.679 (de los pagos de marzo y octubre pasado) corresponde a impagos del 2019. En ese marco, añadieron que las transferencias que hicieron al Ministerio de Hacienda se ajustó al siguiente esquema: US$ 46.190.300, correspondientes a deudas generadas en 2016 y 2017; en 2019 transfirieron US$ 125.139.600 por deudas de 2017 y 2018, en tanto que en 2020 transfirieron US$ 46.000.000 por deudas generadas en 2018 y 2019.

