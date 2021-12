Abdo Benítez y Bolsonaro acordarán hoy si la tarifa 2022 de Itaipú se reduce o se mantiene

En Carmelo Peralta, el presidente de la República Mario Abdo Benítez, en una nueva reunion con su par brasileño Jair Bolsonaro, buscará mantener la tarifa 2022 de Itaipú en US$ 22,60/kWmes, no bostante, de acuerdo con los informes, la posición brasileña sería la de bajarla a US$ 18,95/kWmes, por lo que ambos mandatarios buscarán llegar a un acuerdo.