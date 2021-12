“Las obras están”, insisten colorados al defender a Hugo Javier

“Todas las obras están, se hizo el cómputo métrico respectivo y dice taxativamente que están”, sostuvo el diputado Basilio “Bachi” Núñez en rueda de prensa.

Sin dar tanto espacio a las consultas, aseveró que la comisión tiene que estudiar las denuncias que se hicieron. Con respecto a las obras que presuntamente se pagaron dos veces, argumentó que pudo darse el caso “de que la propia Gobernación a pedido de la Subsecretaría de Estado de Tributación (SET) deriva las facturas y se vio que estaban falsificadas. Facturas falsificadas tenemos en todas las gobernaciones y municipios”, defendió Núñez.

Recordó que la Contraloría dijo en su recomendación que la Gobernación deberá presentar ante este organismo la rendición de cuentas, tal y como exigen las disposiciones legales.

Lea más: “Una ayudita”: Colorados presionan a la SET para blanquear a Hugo Javier

Se defiende con documento de Contraloría

Agregó que la administración de Hugo Javier González “es la que deberá realizar las diligencias pertinentes ante el Ministerio Público, a los efectos de poner a conocimiento la falta de presentación de rendiciones de cuentas por el importe señalado en la conclusión, e informar a la Contraloría acerca de los trámites efectuados en este sentido”.

Según Bachi Núñez, la Contraloría “no hace la denuncia al Ministerio Público porque la SET ya lo hizo”.

Se cerró bastante en sus argumentos sosteniendo que él “tiene documentos” y le corresponde defender lo que cree correcto.

“Voy a opinar como yo entendí esto y en base a nuestros asesores. La propia Auditoría del Poder Ejecutivo dice que las obras no faltan. ¿Queda bien blanquearle al intendente de Encarnación pero al colorado queda mal?”, se preguntó.

Contrariamente a lo que sostiene Núñez, la Auditoría del Poder Ejecutivo dice que no hay papeles para respaldar esas obras.

Lea: Diputados colorados, a la defensiva y abroquelados para blanquear a Hugo Javier

Dice que no es fiscal

Insistió en que “tengo documentos de Contraloría y Auditoría del Poder Ejecutivo que me dicen que las obras están”.

“Yo no soy fiscal y en el Poder Judicial no me puedo meter. Todas las denuncias tienen que ir en paralelo”, argumentó.

Finalmente, aseveró que “la bancada definió cómo votar y es por el rechazo”.