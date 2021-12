ARP exige reforma en fuerzas de seguridad del Norte

El presidente de la Asociación Rural del Paraguay (ARP), Pedro Galli, afirmó que el Comando de Operaciones de Defensa Interna (CODI), conformado por la Fuerza de Tarea Conjunta (FTC), no debe abandonar la zona norte del país. No obstante, destacó que se requiere de una “reforma” para obtener logros en la lucha contra los grupos criminales.

“Creo que tiene que ser refundada o reformada (FTC), pero lo que pido también es que no se retiren. Acá se tienen que hacer los cambios. No se tiene que dejar la cancha libre”, comentó.

Cuestionó que no exista una coordinación en la cadena de mando de las fuerzas de seguridad que permita un trabajo en conjunto entre la Policía y la FTC. “La operatividad es mucho más sencilla si tiene una cadena de mando específica. El grupo de la Policía que está abocado a la FTC no tiene a quién ir a llorarle (...) Dependen mucho de la buena relación personal y eso no puede ser así”, expresó.

Galli, en reiteradas ocasiones, manifestó su respaldo total a las acciones llevadas a cabo por la FTC en el Norte. Incluso, había destacado el trabajo de las fuerzas militares en el combate contra los grupos criminales, pese a la escalada de secuestros y ataques perpetrados en la zona.

Policía, ¿a cargo del Norte?

Unidades de la Policía Nacional llevaron a cabo este jueves allanamientos en Puentesiño que resultaron en la eliminación de la ACA-EP, luego del abatimiento de uno de sus líderes y la detención de otros tres miembros. No hubo participación ni acompañamiento de la FTC en los procedimientos.

En ese contexto, Galli dio entender que la Policía debería estar a cargo de la lucha contra los criminales del Norte, atendiendo a que -afirmó- esta institución está más capacitada para afrontar este tipo de enfrentamientos, como contra el EPP. Comentó que en la ARP ya vienen discutiendo esta posición.

Sin embargo, resaltó que en el gremio coinciden en que la Policía debe trabajar en conjunto con las unidades militares a fin de concentrar las fuerzas. “Lo que decimos es que es imposible que se pretenda sacar a la FTC de donde están porque la situación sería mucho peor”, enfatizó.

Además, el presidente de la ARP mencionó que la Policía no cuenta con personal suficiente para el resguardo del territorio en el que operan estos grupos criminales.