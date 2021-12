Salud recuerda disfrutar las comidas de fin de año con moderación

Desde la Dirección de Vigilancia Sanitaria, perteneciente a la cartera sanitaria, recuerda que las fiestas de fin de año no es la excusa para decir que todo está permitido a la hora de comer. Dicen que las personas se olvidan de que los excesos calóricos repercuten no solo en el peso corporal sino en el estado de salud en general.

Lea más: Cenas de fin de año sin estrés

Informan que durante las fiestas de fin de año se puede llegar a consumir hasta unas 10.000 calorías y pesar entre 2 y 4 kilos más, debido al exceso en el consumo de grasas e hidratos de carbono y la retención de líquidos.

Desde la dirección de Vigilancia de Enfermedades no Transmisibles recomiendan no excederse en el consumo de alimentos, principalmente aquellos ricos en grasas saturadas, azúcares simples y el alcohol. Recuerdan que el abuso de este tipo de comidas conllevan al desarrollo de enfermedades crónicas no transmisibles.

Lea más: Combinaciones sanas para evitar intoxicaciones

Recuerdan además que las personas con enfermedades crónicas deben mantener una alimentación saludable, hidratarse y no interrumpir su tratamiento farmacológico.

Se desaconseja los ayunos prolongados durante el día, ya que eso lleva a consumir con mayor rapidez. Señalan que es importante cumplir con las cuatro comidas principales del día, desayuno, almuerzo, merienda y cena, para disminuir la ansiedad por la comida.

Para reducir el consumo de sal, se sugiere cocinar con hierbas aromáticas y especias. Recuerdan evitar el uso de aderezos como kétchup, mostaza, mayonesa, salsa golf, salsa de soja, calditos y saborizantes comerciales.

Lea más: Ensalada Waldorf light para una Navidad sin perder la silueta

Así mismo, recomiendan cocciones saludables como alimentos al vapor, al horno o a la plancha y opciones de pescado.

La Organización Mundial de la Salud demuestra que el 20,3% de la población paraguaya es obesa y es uno de los países con mayor incidencia de sobrepeso infantil en la región