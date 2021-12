Relleno de suelo en zona de humedales de San Bernardino es un “crimen ecológico” que “indigna”, según autoridades

“A simple vista esto es un crimen ecológico”, dijo el senador del Partido Liberal Radical Auténtico (PLRA), Amado Florentín, quien visitó la zona donde se realizan trabajos de relleno de suelo en un sector de los humedales del lago Ypacarai, en el distrito de San Bernardino.

Los presentes criticaron la ausencia del intendente de San Bernardino, Emigdio Ruiz Díaz Ojeda (ANR), a pesar de que le fue cursada la invitación para acompañarlos a verificar lo que está ocurriendo en el lugar, afirmaron.

El hecho fue denunciado públicamente por la Comisión Nacional de Gestión y Manejo del Lago Ypacarai y su Cuenca (Conalaypa) el pasado lunes. La supuesta alteración ambiental se lleva a cabo dentro del desarrollo de un proyecto de urbanización en la Fracción II – San Bernardino, impulsado por el empresario Christian Domínguez, quien frente al lugar, al otro lado de la ruta que une a Luque con San Bernardino, está construyendo un lujoso complejo habitacional privado.

“Es un daño terrible al medio ambiente y debemos ser claros, esto debe parar. Yo tengo el fraccionamiento que están planteando, que son ocho terrenos que estarían haciendo. ¿Y cómo se hará el tratamiento de los deshechos cloacales por ejemplo? Esto, cuando llueve, va a llegar más agua (hacia la zona de relleno). Esto es gravísimo. Aparentemente, son para construcción de viviendas”, manifestó el senador liberal Florentín.

El congresista agregó de forma contundente que detrás de las concesiones de permisos y licencias “están personas muy poderosas”, aunque no dio mayores detalles. También afirmó que habló con el secretario general del Mades (Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible) y que le dijo que de forma inmediata, “la licencia ambiental debe ser revocada, porque no resiste ningún análisis objetivo”.

“Yo creo que el intendente de San Bernardino y los concejales, deben volver a revocar la resolución del 2015. De hecho, esto es una zona protegida al máximo y existen artículos bien definidos que establecen que no se pueden hacer este tipo de trabajo, ni siquiera en los 18 metros que autorizaron. Apenas nos vamos 14 metros y ya está el Lago. Hablé con el secretario general del Mades, le dije que la licencia ambiental debe ser revocada”, aseguró Florentín.

“Es una situación grave y que indigna”

En el recorrido también estuvo presente el gobernador de Cordillera, Hugo Fleitas (PLRA), quien dijo que la “situación es grave y que indigna y que molesta”. Agregó que desde hace dos años la institución departamental trabaja conjuntamente con la Conalaypa, en base a proyectos de protección del Lago Ypacarai. Lamentó que el ente regulador, el Ministerio del Ambiente, haya otorgado las licencias ambientales mediante las cuales actualmente se desarrolla el proyecto de urbanización a orillas el cauce hídrico.

“Una institución como el Mades no viene a intervenir un delito ecológico como este, donde se están tapando los humedales, la única parte donde desde la ruta se puede visualizar el Lago Ypacarai. Lastimosamente nosotros como institución no podemos intervenir. Lamentablemente no está acá el intendente de San Bernardino. También intenté comunicarme con el ministro del Mades, Ariel Oviedo, pero nunca atiende su teléfono”, remarcó Fleitas.

“No se toca el humedal”, dice el Mades

Desde el Mades respondieron días atrás que la propiedad en que se llevan a cabo los trabajos cuenta con todas las documentaciones en regla desde el 2016 y que los dueños solamente pueden rellenar 18 metros (horizontal) de su propiedad y que fiscalizarán su cumplimiento.

ABC visitó la zona de trabajo y pudo visualizar que el proyecto de urbanización impulsado por el empresario Domínguez, se desarrolla a tan solo 5 kilómetros del casco urbano de la veraniega ciudad de San Bernardino, al costado de la ruta “Luque – San Bernardino”, donde maquinarias pesadas trabajan diariamente en el relleno de humedales que rodean Lago Ypacarai.

El cauce hidráulico está a unos 200 metros de la periferia de la ruta, una zona privilegiada debido a su exuberante vegetación donde abundan camalotes, garzas y otras aves. El relleno de suelo cuenta con el aval del Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible y con sentencia firme de la Corte Suprema de Justicia a favor de los propietarios, atendiendo que en un momento hubo oposición de la Municipalidad de San Bernardino.

La auditoría del plan de gestión ambiental afirma que “la obra de relleno no altera el régimen natural hídrico del Lago, sus afluentes ni tampoco los cursos naturales de los humedales”.-