Diabetes y obesidad, comorbilidades que llevan a la muerte a no vacunados contra el covid-19

Aunque bien es sabido que una persona inmunizada contra el covid-19 también está en riesgo de muerte al estar hospitalizado en situación grave, el riesgo más alto de fallecimiento a causa del virus afecta con mayor fuerza a los no inmunizados.

La Dirección General de Vigilancia de la Salud reporta que el 88% de los decesos por covid-19 de las últimas dos semanas, son personas no vacunadas.

Aunque de por sí el SARS-CoV-2 es un virus de alerta que causa la muerte, varias son las enfermedades de base que ponen aún en mayor peligro a las personas contagiadas de covid-19.

Es así que según Vigilancia de la Salud, la diabetes y la obesidad son las comorbilidades más peligrosas para una personas contagiada que no está inmunizada contra la enfermedad.

Según explican, estas comorbilidades fueron halladas en el 50% y 45% de los hospitalizados, respectivamente, acelerando el proceso de defunción, en tanto que entre los vacunados, fallecidos a causa del virus, se halló la cardiopatía en el 82% de los casos.

En cuanto a edad, se resalta que los fallecidos dosificados son todos mayores de 50 años, mientras que entre los no vacunados, se aprecia que los decesos se da también entre personas mucho más jóvenes, incluso entre adolescentes.

Alto Paraná como foco

Tras iniciar en el país la tercera ola del virus, Alto Paraná es el foco de los contagios, así como también el departamento con el mayor porcentaje de enfermos fallecidos a causa del virus.

Según Vigilancia de la Salud, más del 50% de las últimas defunciones se registran en Alto Paraná y se trata en su mayoría, de personas que no han recibido la vacuna.

En este departamento, pese a la campaña de vacunación intensificada que inició el Ministerio de Salud Pública (MSPBS), alrededor del 60% de la población rechaza el biológico.

Vacunados con enfermedad de base

La doctora Sandra Irala, interina de Vigilancia de la Salud, resaltó una vez más que la vacuna contra el covid-19 ayuda a disminuir la posibilidad de complicaciones, pero que los que tienen enfermedades de base corren más riesgo pese a estar inmunizados.

Irala precisó sin embargo, que los registros muestran que se reportan tan solo 8 muertos por cada 100.000 habitantes vacunados, mientras que la cifra entre los no dosificados es de 154 fallecidos por cada 100.000 no vacunados. La epidemióloga recordó así que la probabilidad de muerte es 22 veces mayor en los no inmunizados.