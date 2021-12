Bajó la producción de Yacyretá, aumentó el consumo de ANDE, pero aún no alcanza el 20% de toda la producción de la central

El sector eléctrico del vecino país (a través de él, también el brasileño, según fuentes oficiosas, pero confiables), a pesar de que la cantidad de GWh (1 GWh = 1000 MWh) que retiró de la hidroeléctrica binacional en ese lapso se contrajo en 16,1%, su nivel de aprovechamiento de la generación de Yacyretá rebasó con cierta holgura la barrera del 80%.

De acuerdo con los registros oficiales, entre enero y noviembre de 2021, la producción acumulada de la hidroeléctrica paraguayo/argentina fue de 12.337 GWh, en tanto que en el mismo período del ejercicio precedente alcanzó 13.603 GWh.

Las mismas fuentes indican que en los once primeros meses de 2021, la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) retiró de Yacyretá 2.103 GWh, contra 1.402 GWh del año pasado. En lo atinente al mercado argentino, en 2021 retiró de la binacional 10.235 GWh y en 2020 12.201 GWh.

Bajante histórica del río Paraná

La reducción de la producción de Yacyretá en casi 10% se atribuye a la extraordinaria bajante del río Paraná , el que a pesar de sus alivios coyunturales atribuibles a las últimos lluvias, seguirá el próximo año, según pronósticos publicados en fuentes argentinas.

El informe oficial destaca que en octubre de este año el caudal promedio que llegó a la represa fue de 10.543 metros cúbicos por segundo (m3/s), 9.007 m3/s en noviembre, contra 9.648 m3/s y 8.604 m3/s en ocutubre y noviembre, respectivamente, del año pasado.

Acerca del mayor consumo de la ANDE, 50% más, en 2021, no hay una explicación oficial, pero en fuentes independientes se atribuye a las tarifas que abona a la ANDE a ambas binacionales, US$ 29/MWh aproximadamente a Itaipú y y US$ 22,63/MWh a Yacyretá.

US$ 29/MWh

El paulatino encarecimiento de la tarifa promedio de Itaipú debe imputarse también a la sequía que hizo desaparecer la llamada energía adicional o superior a la garantizda, cuya tarifa ronda apenas los US$ 5/MWh, hecho que, por ende, le obliga a contratar más de la energía garantizada, con una tarifa que ronda los US$ 44/MWh (1 MWh = 1000 KWh).

